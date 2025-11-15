Lil Troca presenta "Birthday", un nuevo single que celebra la lealtad, la amistad y el barrio

El lanzamiento llega acompañado de una noticia que marca un antes y un después en su trayectoria: Lil Troca acaba de firmar con Interscope Records, una de las discográficas más prestigiosas del mundo. Con este paso, el artista consolida su crecimiento y proyecta su música a una escala global, manteniendo intacta su identidad y su raíz en el rap argentino.