Lil Troca presenta "Birthday", un nuevo single que celebra la lealtad, la amistad y el barrio
El artista lanzó una canción que nace de una sesión espontánea y captura la esencia más pura del rap.
Lil Troca presenta “Birthday”, su nuevo single junto a Dellalowla y Sosa, una canción que nace de una sesión espontánea y captura la esencia más pura del rap: la unión, la calle y la cultura hip hop. Creado desde cero, el tema refleja la energía cotidiana de Berazategui —su lugar en el mundo— y rinde homenaje a la amistad como motor del movimiento.
El lanzamiento llega acompañado de una noticia que marca un antes y un después en su trayectoria: Lil Troca acaba de firmar con Interscope Records, una de las discográficas más prestigiosas del mundo. Con este paso, el artista consolida su crecimiento y proyecta su música a una escala global, manteniendo intacta su identidad y su raíz en el rap argentino.
El video, filmado en la ciudad bonaerense, retrata un día entre amigos, comida y bloques, mostrando la autenticidad y la cercanía que definen la cultura del género local. “Birthday” no busca aparentar: celebra la conexión real y la pasión de un amor inolvidable.
Lil Troca también ha colaborado con algunos de los artistas más reconocidos del movimiento hip hop argentino, como C.R.O, Franky Style y Neo Pistea, aportando su sello distintivo dentro del género desde hace años. Junto a su hermano Homer el Mero Mero, con quien comparte historia, crew y visión, creció inmerso en la cultura urbana, forjando una identidad artística que combina respeto y autenticidad.
A partir de este lanzamiento, el artista se consolida como una de las voces más representativas del rap argentino, fiel a su sonido y a su historia. “Birthday” abre una nueva etapa que une el barrio con el mundo, sin perder el flow ni la esencia.
