"Un deseo Irlandés": Lindsay Lohan lucha por amor en una clásica rom com

Y, si bien cuando leí esta premisa lo primero que pensé fue en "Un viernes de Locos" y un intento de copia con, incluso, todo lo que eso implicaba, cuando logré ver este film por primera vez, descubrí que a pesar de las coincidencias en los deseos, nada es lo que parece. En esta historia, que tiene como exclusiva protagonista a Lindsay Lohan, el romance y la competencia pasan a ser lo segundo detrás de un claro mensaje: la vida nos regala cosas hermosas a pesar de que parece imposible.

Esto es algo que, definitivamente, se luce en el guion. Más allá de que el libro de "Un deseo Irlandés" no tiene giros inesperados, dificultades ni mucho menos detalles sorprendentes, sí cuenta con ese costado de rom com encantadora. Está perfectamente creada, a nivel estructural en su guion para ser de esas comedias románticas no tan fáciles de olvidar, con su manera de adentrar al espectador en cada subtrama de los personajes, pero en especial de la protagonista. Por lo que, termina siendo idónea para engancharse hasta el final.

Además, en cada detalle de la historia, también está esa perfecta muestra del paisaje tan emblemático de Irlanda. Definitivamente, entre la fluidez romántica del guion y su puesta en escena, esta cinta a nivel producción tiene la posibilidad de convertirse en una de las más vistas de Netflix. Pero, otro de los puntos a favor que tiene este film y que, para mi es el mejor, es su elenco empezando, claro está, por Lindsay Lohan. La actriz, en esta ocasión, le da vida a un personaje con una especie de doble personalidad.

Diferente a lo que se puede esperar de una película, quizás para muchos, similar a "Un viernes de Locos", en este metraje interpreta a una joven encantadora, pero con aires de princesa, emocionalmente dañada, pero con ganas de salir adelante y de aprender de la vida. Y, como toda reina de este tipo de películas, sin dudas supo cómo cautivarme en este personaje que la vuelve a poner en el foco después de un tiempo alejada de las cámaras, pero particularmente de estas historias.

Asimismo, está la interpretación de Alexander Vlahos como Paul Kennedy y Edward Speleers como James Thomas. Sus personajes, ambos los intereses amorosos de la protagonista, son tan contrarios como similares. Su disputa, en todo momento, más la subtrama que maneja cada uno de sus papeles, le da un ápice de realidad a la película, pero al mismo tiempo es esto lo que tiene de malo su historia. Pues, a pesar de que son actores sublimes y dignos de interpretar cualquier tipo de papel, en esta ocasión terminan abusando de algunos detalles.

Esto es porque tantas discusiones, enfrentamientos y hasta sometimientos terminan siendo forzosos en dos papeles que, quizás, con un rumbo diferente de la historia podrían ser más amigos que enemigos. No obstante, en este tipo de momentos, Lindsay Lohan entra para salvar el típico cliché en el que cae cada película romántica. Y, además de ella, su paisaje y la música bien al estilo irlandés combinado con el norteamericano convierten a este film en el ideal para disfrutar desde la comodidad de casa.