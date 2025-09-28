Liquidaron a la China Suárez tras compartir un video junto a Rufina: "Me cago de risa"
En un intento por exponer el bullying que sufre, la actriz quedó nuevamente en el centro de las críticas por el mensaje que dio a su hija: "Me va cada vez mejor".
Habitualmente, la China Suárez suele ser blanco de críticas en sus redes sociales. Desde que la actriz confirmó su relación con Mauro Icardi el pasado 9 de enero, los internautas siempre se encargan de recordarle que es una "Tatiana" -estereotipo de mujer creado por Martín Cirio para describir a una persona que siempre centra sus ojos en la pareja de una amiga- con el fin de denostarla de todas las maneras posibles.
En este marco, un nuevo video de la actriz despertó nuevamente las opiniones negativas de los usuarios de X, que hicieron tendencia el clip bajo el hashtag "#Víctima", indicando que la artista sólo intenta ponerse en un lugar de melodramática al exponer el "bullying" que sufre desde su adolescencia.
El posteo en cuestión la muestra a ella junto a su hija Rufina, en su regreso a Turquía, viaje que no incluyó a Magnolia y Amancio esta vez. Allí, la China expresa lo siguiente: "Estamos acá con Rufi, que el video anterior que subí me dijo 'mamá, ¿podés subirlo a stories?' y le dije 'pero ¿por qué a stories?'... ¿y qué me dijiste?", comienza el clip.
"Para que no te hagan burla", responde la niña que la actriz tuvo con Nicolás Cabré. A esto, la también devenida en cantante respondió: "Pero, mi amor, no te tiene que importar que me hagan burla, si a mí no me importa... Yo me cago de risa. Me hacen burla desde que tengo 15 años, desde Casi Ángeles... siempre, que estaba más gorda, que estaba más flaca, que si tengo un novio, que si me separo, que si elijo una marca... así fue siempre mi vida", se descargó.
"Y me va cada vez mejor, entonces, vos tenés que estar contenta por eso, porque a mí no me afecta y porque vos sabés quién soy", cerró Suárez.
Las críticas en redes sociales al video de la China Suárez con Rufina: "Llorá, hija"
Otra vez, los internautas no tuvieron piedad con el contenido que decide compartir la actriz y la liquidaron por su video junto a su hija mayor.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario