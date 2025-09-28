Uno por uno, quiénes son los detenidos hasta el momento por el triple femicidio de Florencio Varela
Mientras el país llora el brutal asesinato de Brenda, Morena y Lara, la Justicia avanza en la investigación para dar con los culpables.
El país entero llora el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes cuya desaparición y posterior asesinato tuvo lugar el viernes 19 de septiembre. Mientras la investigación avanza, la Justicia ya ha comenzado a dar con los presuntos culpables.
En total, son seis las personas que ya se encuentran aprehendidas y a la espera del correspondiente proceso que enfrentarán por su aparente implicación en los aberrantes hechos que terminaron con la vida de dos chicas de 20 años y una adolescente de 15.
La novedad más reciente es la detención de Ariel Giménez, señalado como quien cavó el pozo para enterrar los cuerpos de las jóvenes. Además, Interpol busca incansablemente a "Pequeño J" -presunto autor intelectual de la masacre de las amigas oriundas de Ciudad Evita- y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio.
Uno por uno, quiénes son los detenidos hasta el momento por el triple femicidio
Miguel Ángel Villanueva Silva (27): De nacionalidad peruana. Imputado como partícipe del crimen.
Iara Daniela Ibarra (19): Argentina. Fue encontrada en la casa del crimen junto a Parra, limpiando la escena. Acusada de encubrimiento.
Andrés Maximiliano Parra (18): Argentino. Encontrado limpiando la casa junto a Ibarra. Acusado de encubrimiento.
Magalí Celeste González Guerrero (28): Argentina. Dueña de la casa donde se cometieron los crímenes. Imputada como partícipe.
Víctor Sotacuro Lázaro: Ciudadano boliviano con DNI argentino. Detenido en Bolivia, cuando intentaba escaparse tras lo sucedido. Se lo señala como el conductor de un vehículo que dio apoyo logístico para el traslado de las víctimas o los implicados.
Ariel Giménez: Detenido este sábado 27 de septiembre por la noche. Acusado de haber realizado el pozo y enterrado los cuerpos de las víctimas, aunque no habría participado directamente en el secuestro y asesinato.
Interpol busca a dos principales prófugos
El principal sospechoso, señalado como el presunto autor intelectual y quien habría ordenado las ejecuciones en el marco de una disputa narco, se encuentra prófugo y es intensamente buscado con alerta roja de Interpol:
Tony Janzen Valverde Victoriano (conocido como "Pequeño J"), de 23 años y nacionalidad peruana.
También, la entidad busca al argentino Matías Agustín Ozorio, de 28 años, que será la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano y quien habría presenciado las torturas y el posterior asesinato a las tres jóvenes de Ciudad Evita.
