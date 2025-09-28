Vuelven las lluvias antes de lo esperado a Buenos Aires: el alarmante informe de los pronosticadores

image

El clima para este domingo 28 de septiembre

Luego de un sábado con lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el clima de este domingo presenta mejores para porteños y bonaerenses, con una temperatura mínima que ronda los 10 grados y una máxima aproximada de 22.

En tanto, el cielo se encontrará a lo largo de la jornada de algo a ligeramente nublado, con un sol radiante en el cierre del fin de semana. En lo que respecta al viento, habrá varios cambios a lo largo del día: inicialmente, soplará desde el Oeste, luego desde el Sudoeste y, finalmente, lo hará desde el Noreste en las últimas horas dominicales.

soleado buenos aires