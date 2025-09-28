Vuelven las lluvias antes de lo esperado a Buenos Aires: el alarmante informe de los pronosticadores
Tras las precipitaciones de este sábado, subirán las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero habrá más tormentas.
Este sábado, las lluvias aguaron los planes de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, pero el buen clima del domingo reivindicó al fin de semana, dando la oportunidad a porteños y bonaerenses de disfrutar el último día del fin de semana.
Sin embargo, los pronosticadores de Meteored no tienen las mejores noticias para quienes viven dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dado que las precipitaciones podrían volver antes de lo esperado. En este sentido, el sitio que pronostica el tiempo adelantó que podría haber algunos chaparrones durante la tarde de este lunes 29 de septiembre, por lo que habrá que estar preparados.
También, se registran lluvias para la tarde y noche del próximo sábado, lo que volvería a ocasionar un cambio de planes para los salidores del fin de semana.
Seguidamente, los pronosticadores de Meteored también anticiparon que las lluvias y tormentas podrían extenderse hacia el domingo 5 de octubre, lunes 6 y martes 7, lo que configuraría un arranque de mes bastante inestable.
El clima para este domingo 28 de septiembre
Luego de un sábado con lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el clima de este domingo presenta mejores para porteños y bonaerenses, con una temperatura mínima que ronda los 10 grados y una máxima aproximada de 22.
En tanto, el cielo se encontrará a lo largo de la jornada de algo a ligeramente nublado, con un sol radiante en el cierre del fin de semana. En lo que respecta al viento, habrá varios cambios a lo largo del día: inicialmente, soplará desde el Oeste, luego desde el Sudoeste y, finalmente, lo hará desde el Noreste en las últimas horas dominicales.
