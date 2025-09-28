Robertito Funes Ugarte habló de la agresión que sufrió en la marcha por el triple femicidio: "Lamentable"

"Les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién", comenzó el periodista en su mensaje. Describió la agresión como un hecho inesperado: "Un grupo de mujeres feministas y fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir, a insultar".

Funes Ugarte detalló cómo se desarrolló la confrontación, que incluyó insultos y agresiones físicas. "De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todos mujeres insultándome, periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer de la comunidad LGTB que me empujó y me arañó", explicó.

El periodista, que se encontraba cubriendo la marcha para LN+, lamentó que la violencia se infiltrara en un evento que debía ser pacífico, especialmente en un contexto tan sensible. "Lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco, donde tres mujeres fueron asesinadas", sostuvo.

Y concluyó, con un tono de indignación: "Vinimos a cubrir la marcha para LN+, y otra vez la violencia se infiltró. Los violentos, los de siempre, que nunca faltan, que empezó pacífica y terminó con este enfrentamiento innecesario".

descargo robertito

Es importante recordar que no es el primer conflicto que el periodista enfrenta en la vía pública. Recientemente, Robertito Funes Ugarte tuvo un altercado con un grupo de personas que le gritaron mientras conducía, a lo que él respondió bajándose de su vehículo para confrontarlos.