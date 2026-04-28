Moria Casán destrozó el look de Susana Giménez en los Martín Fierro de la Moda: "Mamá Cora"

Lejos de agotar el tema, Moria volvió a la carga durante su participación en "Puro show", donde profundizó su visión sobre la imagen que proyectó su colega. Si bien arrancó con palabras de respeto hacia la trayectoria de su compañera de industria, el "pero" no tardó en aparecer. “Susana obviamente es una estrella y le da categoría a un show, estaba monísima, divina y todo”, comenzó diciendo para suavizar el ambiente.

Sin embargo, el análisis terminó con un palito directo a la falta de audacia de la diva de Telefe. Según la visión de Casán, en un evento dedicado específicamente a la moda, se esperaba algo más de riesgo y vanguardia. “Me parece que se podía haber jugado un poco más, pero para estar cómoda y sentada estaba bárbara”, concluyó Moria con esa ironía tan propia que la caracteriza, cerrando un capítulo más de esta contienda mediática que siempre nos regala frases para el recuerdo.