Moria Casán destrozó el look de Susana Giménez en los Martín Fierro de la Moda: "Mamá Cora"
Luego de los Martín Fierro de Moda, la conductora fue tajante con su colega a pesar de que elogió parte de su look, pero el resto no se lo perdonó.
La histórica rivalidad —o amistad competitiva— entre las dos máximas divas de nuestro espectáculo sumó un nuevo y desopilante episodio. Esta vez, el campo de batalla no fue un escenario teatral ni un estudio de televisión, sino la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda. Moria Casán, fiel a su lengua filosa y a ese ojo clínico que no deja pasar ni un detalle, analizó el look que eligió Susana Giménez para la gala y, fiel a su estilo, no se guardó absolutamente nada.
Desde su espacio en la pantalla de El Trece, Moria arrancó con cautela, admitiendo que vio a la conductora de los teléfonos "monísima". Sin embargo, la tregua duró poco. Al observar el diseño completo, la diva ortomolecular puso la lupa en la parte inferior del atuendo y cuestionó el efecto visual que generaba el conjunto. “Cuando la ves de lejos, parecería que tuviera una mini y botas, ¿no?”, lanzó de entrada, dejando entrever que algo en la armonía del look le hacía ruido.
Para Moria, la elección de vestuario de Susana fue una moneda de dos caras. Por un lado, destacó el impecable trabajo de confección en la parte superior del vestido, pero por el otro, no pudo ocultar su decepción al bajar la mirada hacia los pies. “La parte de arriba está increíble, me parece que de la cintura para arriba, increíble”, reconoció "La One", preparando el terreno para el remate que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.
La crítica más feroz llegó al momento de juzgar los accesorios. A pesar de que se trataba de piezas de una de las casas de moda más exclusivas del planeta, para Moria el diseño no le hacía justicia a una estrella de la talla de Susana. “¿Qué pasó con los zapatitos? Aunque sean Chanel, me dan Mamá Cora”, disparó sin ningún tipo de filtro, comparando el calzado de la diva con el emblemático personaje de "Esperando la carroza". Eso sí, para no herir susceptibilidades en el mundo de la alta costura, aclaró: “Los zapatos son divinos y es la marca, nada menos, una de las más importantes del mundo”.
Lejos de agotar el tema, Moria volvió a la carga durante su participación en "Puro show", donde profundizó su visión sobre la imagen que proyectó su colega. Si bien arrancó con palabras de respeto hacia la trayectoria de su compañera de industria, el "pero" no tardó en aparecer. “Susana obviamente es una estrella y le da categoría a un show, estaba monísima, divina y todo”, comenzó diciendo para suavizar el ambiente.
Sin embargo, el análisis terminó con un palito directo a la falta de audacia de la diva de Telefe. Según la visión de Casán, en un evento dedicado específicamente a la moda, se esperaba algo más de riesgo y vanguardia. “Me parece que se podía haber jugado un poco más, pero para estar cómoda y sentada estaba bárbara”, concluyó Moria con esa ironía tan propia que la caracteriza, cerrando un capítulo más de esta contienda mediática que siempre nos regala frases para el recuerdo.
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