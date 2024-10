Lismar: de freestyler a soñar con crear un movimiento urbano

En diálogo con minutouno.com, la cantante hizo un repaso de cómo fue el comienzo de su carrera hasta llegar a tener este presente brillante y con un futuro más que prometedor.

El amor por la música y su deseo de vivir de ella

Su identidad artística comenzó a tomar forma al sumergirse en su entorno familiar y sus arraigados vínculos con la cultura y la música de Los Mina, lugar donde creció, donde encontró inspiración y luego aval en artistas como Diway a.k.a. "El Lápiz Consistente" (considerado el padre del rap dominicano), El Pope, y El Fother entre otros.

¿Cómo fue para vos todo este camino hasta llegar a donde estás hoy?

Bueno, en verdad fue un proceso súper divertido y que cada vez que me acuerdo de cómo yo empecé y de cosas que han pasado en mi carrera alrededor de esto, me da mucha nostalgia.

Fue en verdad algo tranquilo para mí porque yo tengo muchos amigos que se dedican a esto y yo tengo una red de apoyo grande. Entonces son gente que siempre están ahí activos, dando mi idea, que siempre estuvieron ahí cuando yo necesitaba ir para un video, cuando yo necesitaba ir para un estudio. O sea, como que yo soy la baby de mi coro, yo soy la más pequeña y soy la única hembra.

Entonces ellos como que siempre me estaban cuidando y eso, y no fue difícil para mí, yo siento. Y yo sé que suena como fácil decir, pasaron muchas cosas, pero la compañía de mis amigos no lo hizo ver tan pesado.

Y nada, yo le agradezco mucho a ellos y siempre le voy a agradecer eso a ellos porque siempre me acompañaron a pesar de tener trabajo, a pesar de tener la escuela, lo que sea. Ellos siempre estaban ahí cuando yo tenía algún proyecto porque yo empecé a los 16 años.

A aparte de eso también, mi papá le encanta la música. Él nunca llegó a inventar nada con la música, pero le encanta la música a él y siempre me apoyó. Eso también lo hizo un poco más fácil porque yo siendo menor de edad, ellos decidieron los dos, mi papá y mi mamá, apoyarme en ese proyecto.

Ellos me pasaban dinero para que tal vez yo compre una ropa para ir para un video o para ir a un estudio. Y eso es algo también que yo guardo en mi corazón. Porque no todo el mundo tiene esa dicha de que los padres crean en ellos.

Y ese es el problema de tal vez muchos artistas, que sus padres no creen en ellos y se terminan volviendo, qué sé yo, malos. Porque no tienen el apoyo de su familia, de quien deberían tenerlo. Y tú sabes, yo le agradezco mucho a Dios por eso.

Embed - LISMAR on Instagram: "@starmacfreestyle session 24 OUT NOW!!! para la que a pesar de mis fallas nunca me ha dejado sola, mi mamá" View this post on Instagram A post shared by LISMAR (@slowlismar)

Su inspiración, una serie argentina

Su conexión con la música se profundizó cuando descubrió el programa de TV argentino “Violetta”, protagonizada por Tini Stoessel, que la inspiró a componer su primera canción para su mejor amiga. A raíz de esto, su madre la inscribió en una academia de música durante 4 años, donde perfeccionó la guitarra, exploró el piano y tomó clases de canto.

Ante esto, Lismar explicó: "Cuando yo cumplí nueve años, mi pastel era de Violetta y era grandísimo. Y decía Violetta, tenía un micrófono, un audífono y la cara de Tini. Yo estaba súper obsesionada con la serie".

Y, siguió: "Eso fue el inicio, como quien dice. Ahí fue que yo dije: 'guau, la música'. Porque en Violetta había como un edificio que era como de música nada más, y eso me motivó mucho. A mí siempre me gustó el arte, cualquier rama, me encanta. Entonces, mi mamá tiene un amigo que toca instrumentos y él me regaló una guitarra".

"Cuando yo tenía como ocho años empecé a tomar clases de guitarra. Yo no estaba aprendiendo nada porque yo era una niña. Ya cuando cumplí trece, catorce, me apunté a una academia más seria. Y empecé a tomarme las cosas más en serio", comentó.

La pandemia y el comienzo de su carrera profesional

Ya en el 2020, la pandemia por Coronavirus afectó a todo el mundo, provocando un largo aislamiento. Para Lismar ese momento fue el ideal para explotar al máximo su talento y empezar a cumplir sus sueños.

"Yo ya estaba cansada, harta de estar en mi casa, en las cuatro paredes. Yo tengo mi teléfono ahí, tengo un aro de luz y empecé a escribir para subir a Instagram", comenzó relatando la artista sobre como se animó a apostar a su carrera.

"Tuve la suerte de que, no sé si fue la estrategia o qué fue lo que funcionó, pero yo hacía como versiones de las canciones de otros artistas. Yo era muy inteligente. No dije canciones viejas, sino de las canciones que acababan de salir. Y yo sabía que lo iban a subir a su Instagram, porque todo el mundo está promocionando su tema cuando acaban de salir", agregó.

Y, continuó: "Entonces, me subieron como tres artistas dominicanos. Ross María, La Mafia fueron los que me subieron. Y me subieron mucho a los seguidores. Después de ahí ya yo no paré.

Embed - LISMAR on Instagram: "Soy elemental en el rap, un cromo cual sesión fue tu favorita? @djscuff" View this post on Instagram A post shared by LISMAR (@slowlismar)

La elegida de Bizarrap y su admiración por él

Gracias a esta repercusión, Lismar llegó a los oídos de Bizarrap y grabó la session Vol. 60. La colaboración de la joven cantante con el reconocido DJ y productor argentino se estrenó mundialmente en mayo de 2024 acompañado de un cortometraje.

Junto con la session, lanzaron juntos un segundo tema "Subió La Temperatura" donde LISMAR despliega con habilidad su lírica demoledora.

"La session llegó luego de una session que yo hice con un DJ de República Dominicana que se llama DJ Scuff, que fue el primero que me dio la mano. Y a Bizarrap le salió un reel de Instagram y me escribió. Me mandó un emoji de una tormenta y me dijo 'oye tú estarías dispuesta, trabajar conmigo'", comentó sobre cómo llegó la propuesta.

Y, siguió: "Él es muy humilde, si hubiese sido otro tipo de persona, manda a su manager o manda a alguien, pero no, él escribió el mismo. Duramos como ocho meses para trabajar en eso, pero yo no me preparé porque en verdad creo que llegó de repente. Pero sí aprendí mucho en el proceso, que es lo importante. Era algo nuevo para mí, yo nunca había trabajado ni siquiera con un artista internacional, mucho menos con un artista grande".

"Fue un proceso muy bonito y me enseñó mucho. Y más que enseñarme de música, que me enseñó bastante a nivel musical, también me enseñó muchas cosas a nivel personal porque él en verdad es muy buena persona y me enseñó mucho", cerró.

Embed - Lismar || BZRP Music Sessions #60

Su gran objetivo en la música

Por otro lado, Lismar habló de lo que se viene en su carrera y cuál es uno de sus objetivos en este camino que empezó a recorrer y que no para de crecer.

"Vienen muchas colaboraciones, voy a seguir en eso porque anteriormente yo no lo hacía. Voy a seguir como alimentando eso para ir encontrando público", comenzó diciendo.

Acto seguido, agregó: "Yo estoy creando un movimiento con los panas míos, estamos en eso. Tenemos ese sueño nosotros, de hacer un movimiento estable. Como el Dembow, que ya es una pieza clave de la música y del arte dominicano. Yo quiero que así mismo sea respetada y escuchada la música de nosotros porque también tenemos mucho que decir".

"Y no es que nos escuchen. Es que se juzga mucho. La gente piensa que porque tú no cantas Dembow, no puedes hacer shows en discotecas, ir a un festival o lo que sea porque esa es la música de allá. Entonces, nosotros estamos trabajando para voltear esa hoja. Hay espacio para el Dembow, mucho respeto, pero también hay espacio para esto, eso es lo que quería decir", cerró convencida.

Embed - Bizarrap x Lismar - SUBIÓ LA TEMPERATURA