Liz Solari sorprendió con una experiencia espiritual: "Vi a Jesucristo sentado frente a mí"
La actriz y activista contó cómo la muerte de su expareja la llevó a un profundo proceso de transformación interior y reveló vivencias místicas que cambiaron el rumbo de su vida.
Lejos del brillo de la televisión y las pasarelas, Liz Solari volvió a llamar la atención del público por un motivo muy diferente al artístico. La modelo y actriz relató una serie de experiencias espirituales que comenzaron luego de la trágica muerte de su expareja, Leonardo Verhagen, en 2010, y que transformaron por completo su manera de entender la vida.
Según narró en una charla para EcoNews Talks, ese dolor la condujo hacia un proceso de introspección en el que vivió momentos que ella misma calificó como “sobrenaturales”. Solari contó que fue testigo de lo que consideró un hecho extraordinario: “Vi su alma dejar el cuerpo. Comprendí que el cuerpo es solo un instrumento y que la vida no termina con la muerte”.
Esa experiencia la marcó profundamente y la impulsó a buscar respuestas en la espiritualidad, a través de la meditación y el contacto con guías espirituales. En ese camino, aseguró haber tenido una visión impactante: “Una noche sentí una fuerza que me levantó de la cama y me llevó al living. Cuando giré, vi a Jesucristo sentado en mi mesa. Su mirada irradiaba amor, paz y poder. No hay palabras para describir lo que sentí”, relató.
Liz explicó que esa aparición fue decisiva en su vida: “Yeshua me habló con autoridad y me dijo: ‘Debes ordenar tu vida. La familia va primero’. Desde entonces, su presencia se hizo consciente para mí”. La exmodelo agregó que esa conexión se mantuvo viva a lo largo del tiempo mediante sueños, meditaciones y momentos de contemplación profunda.
La actriz también mencionó que, tras ese encuentro, comenzó a tener experiencias con la Virgen María y otros maestros espirituales. “Recibía mensajes, sanación y la revelación de mis dones. Sentí que Dios me mostraba mi misión”, aseguró.
En su testimonio, Solari también reveló que, inspirada por lo que llama “el camino de la no violencia”, decidió adoptar una vida libre de sufrimiento animal. “Jesús me enseñó que ‘no matarás’ incluye a todas las criaturas de Dios. Hace quince años dejé de comer animales y dediqué mi vida a protegerlos”, expresó.
Hoy, Liz Solari vive volcada al activismo ecológico y al bienestar espiritual. Su relato, cargado de simbolismo y fe, refleja una búsqueda que, según ella, nació del dolor más profundo y se transformó en una misión de vida guiada por el amor y la paz.
