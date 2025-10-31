Liz Solari sorprendió con una experiencia espiritual: "Vi a Jesucristo sentado frente a mí"

En su testimonio, Solari también reveló que, inspirada por lo que llama “el camino de la no violencia”, decidió adoptar una vida libre de sufrimiento animal. “Jesús me enseñó que ‘no matarás’ incluye a todas las criaturas de Dios. Hace quince años dejé de comer animales y dediqué mi vida a protegerlos”, expresó.

Hoy, Liz Solari vive volcada al activismo ecológico y al bienestar espiritual. Su relato, cargado de simbolismo y fe, refleja una búsqueda que, según ella, nació del dolor más profundo y se transformó en una misión de vida guiada por el amor y la paz.