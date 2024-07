La inédita foto de Lizardo Ponce con Tini Stoessel en la boda de Oriana y Dybala

Sin embargo, y por desgracia para sus fans, quienes siguen a Tini Stoessel no pudieron verla durante el festejo. Esto es porque los novios prohibieron los celulares para todos los invitados. Aunque, en las últimas horas, se filtró una foto de la intérprete junto a Lizardo Ponce.

lisardo tini

Live Blog Post

Los amigos se tomaron una imagen en el salón mientras estaban en medio de los festejos. Rápidamente la fotografía se hizo viral levantando miles de dudas en los fans. En especial cómo lograron la selfie teniendo en cuenta que los teléfonos estaban prohibidos.

Fue entonces cuando Lizardo Ponce aclaró las dudas. En su programa explicó cómo fue la prohibición de los teléfonos. Según lo que dijo, cuando entraban, les daban una bolsita con una alarma como si fuese la de los locales de ropa.

Esa alarma se activaba cada vez que alguien intentaba tomarse una selfie o una foto con la cámara trasera. Es así cómo los novios mantuvieron la privacidad de su festejo.

No obstante, en medio de las especulaciones, no confesó cómo fue que se pudo tomar la foto junto a Tini. Eso sí, hay que destacar que no es la única postal, sino que además se filtraron algunas de Emilia Mernes y Duki.

lisardo casamiento sabbatibo dybala

¿Se reencontraron Tini y De Paul?

Una de las grandes intrigas en torno a la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala era el reencuentro entre Tini y De Paul. Y, si bien no se filtró ninguna imagen de ambos juntos, existen dos teorías.

tini de paul.jpg

La primera es que se ignoraron durante toda la fiesta y la segunda que se fueron juntos. Aunque, lo cierto es que nada se sabe con exactitud.