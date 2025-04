Lizy Tagliani habló en LAM y se descompuso en vivo: "Jamás estuve con un menor"

En su defensa, remarcó que no tiene nada que esconder y que nunca fue contactada para verificar ninguna información: "No tengo nada que ocultar. Hace 40 años que tengo el mismo teléfono. Nunca nadie me llamó para preguntar si es verdad o mentira".

Su indignación fue creciendo a medida que hablaba, apuntando directamente a la ligereza con la que se hacen públicas acusaciones tan graves sin pruebas ni respaldo: "Es muy fácil decir cualquier barbaridad, no tengo nada que ver con todo lo que se me acusa. Voy a ir hasta las últimas consecuencias".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1913021760162721919&partner=&hide_thread=false LIZY TAGLIANI CUENTA SU VERDAD



"No tengo nada que ocultar"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Gs9IGFQF3j — América TV (@AmericaTV) April 18, 2025

Lizy también expresó su solidaridad con otras personas injustamente involucradas en la situación, como Florencia Peña, quien también fue señalada sin fundamentos: "Me da bronca que Florencia tenga que estar expuesta en esta situación", dijo, visiblemente afectada.

Además, aprovechó para desmentir categóricamente otros rumores que circularon sobre ella, como supuestos robos o consumo de drogas: "Jamás en mi vida robé una cartera. Nunca en mi vida tomé una droga. Iba al boliche gay y se acercaban conmigo para ver si tenía droga, pero nunca".

El impacto emocional de la situación fue tan profundo que, en medio de su descargo en vivo, Lizy se descompuso y tuvo que interrumpir la entrevista, lo que reflejó el nivel de angustia que está atravesando. Así explicó De Brito.