Lizy Tagliani confirmó que va a ser mamá: "Llegó el momento de la vinculación"

En ese sentido, la humorista explicó que "es un proceso largo". Además, aclaró: "Hay una cosa muy hermosa que me dijo la jueza que es que ellos no buscan hijos para padres, sino que buscan una familia para niños. Estamos con una gran alegría, chochos porque fue todo como mágico". Por otro lado, muy emocionada, también expresó: "Una amiga mía me trajo hace un tiempo una medallita de la Medalla Milagrosa, me la da y pasa algo rarísimo. Me la trajo de Luján, y si vos vas ahí traés la de la Virgen de Luján".

"Mi mamá era muy devota de la Medalla Milagrosa. Eso fue el miércoles", relató Lizy. Y continuó: "Adrogué fue muy particular para mí porque fue muy sanador y muy hermoso. Nosotras con mi mamá vivimos muchas cosas feas y cuando nos fuimos a Adrogué pasamos cosas muy lindas. Con Sebastián buscamos casa ahí por si alguna vez se daba lo de la adopción".

Tras esto, Lizy hizo confesiones sobre lo que implica el proceso de adopción, en especial para cuando se trata de una menor. "Sebastián me cuenta que nos llamaron del juzgado, tuvimos varias entrevistas, después vino la feria judicial y después nos dieron la autorización para que podamos conocernos. Nos conocimos y fue hermoso", dijo visiblemente conmovida.

Por otro parte, también habló de las fechas: "Todo pasó en poco más de un año. Todavía no hay nada firme, todavía nos quedan las audiencias judiciales y estamos con la vinculación. Es una personita... Es cambiarle la vida a alguien, ser familia para alguien y ver todo un mundo tan duro y tan maravilloso con gente que se está ocupando de encontrarles una familia a esas personitas. Primero tuvimos una charla previa, precisamente para no llorar porque qué le vamos a llevar... ¿Angustia? ¿Llanto?. Después cuando nos vimos fue hermoso. No lo podría explicar".

"Yo vi a Luisito en esa situación. Gracias a Dios mi mamá siempre pudo estar conmigo, pero pasamos tantas cosas que perfectamente podrían ser así. Es tener la posibilidad de cambiarle la vida a alguien. Ojalá sea todo para mejor", cerró la conductora.