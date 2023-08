Lizzo rompió el silencio tras la demanda por acoso sexual: qué dice el comunicado

“Soy muy abierta con mi sexualidad y mi expresión, pero no puedo aceptar ni permitir que la gente use esa apertura para hacer creer que soy algo que no soy”, agregó.

La artista se centró en una afirmación de la demanda según la cual ella había “llamado la atención” sobre el aumento de peso de una bailarina, una acusación especialmente cargada contra una artista que ha hecho de la positividad corporal un aspecto central de su marca.

“No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo”, aseveró la artista. “Sé lo que se siente cuando te avergüenzan a diario y jamás criticaría o despediría a una empleada por su peso”, aseguró.

La demanda contra Lizzo por acoso sexual

La demanda, presentada el martes en Los Ángeles por Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, acusa a Lizzo y a su Big Grrrl Big Touring Inc. de un amplio espectro de infracciones legales e incluye docenas de páginas de alegaciones fácticas detalladas.

La demanda asegura que Lizzo presionó a las bailarinas para que asistieran a un espectáculo sexual en la famosa Zona Roja de Ámsterdam y luego las presionó para que interactuaran con las performers, incluyendo “comer plátanos que sobresalían de las vaginas de las artistas”.

Después de que la propia Lizzo liderara un coro “incitando” a Davis a tocarle los senos a una artista, dice la demanda, Davis finalmente lo hizo.