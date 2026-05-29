Los Nocheros celebran 40 años de folklore con un festejo único en Buenos Aires

El premio Gardel a la Trayectoria

Además del festejo por sus cuatro décadas de carrera, la banda atraviesa un presente de reconocimiento artístico tras haber recibido el Premio Gardel a la Trayectoria en la edición 2026 de los galardones más importantes de la música argentina.

A lo largo de estos 40 años, Los Nocheros no solo dejaron una huella musical con su repertorio y estilo característico, sino que también impulsaron una transformación dentro de la industria folklórica, profesionalizando producciones, puestas en escena y ampliando el alcance del género en todo el país.

Con una gira que refleja madurez artística, renovación y vigencia, el grupo reafirma su lugar dentro de la música popular argentina y se prepara para compartir una noche histórica junto a su público.

Fechas de la gira

6 de Agosto – Gran Teatro Bahia Blanca

8 de Agosto – Teatro Radio City (Mar del Plata)

11 de Agosto – Teatro Gran Rex (CABA)

22 de Agosto – Teatro Bicentenario (San Juan)

23 de Agosto – Arena Maipu (Mendoza)

27 de Agosto – Cine Teatro San Luis

29 de Agosto – Espacio Quality (Cordoba)

4 de Septiembre – Teatro Mercedes Sosa (Tucuman)

19 de Septiembre – Teatro Provincial de Salta

24 de Octubre – Bioceres Arena (Rosario)

25 de Octubre - Teatro 3 de Febrero (Paraná)

28 de Octubre – Teatro Sodre (Montevideo)

29 de Octubre – Teatro Maccio (San Jose – UY)

31 de Octubre – Enjoy Punta del Este