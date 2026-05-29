Los Nocheros celebran 40 años de folklore con un festejo único en Buenos Aires
Los Nocheros celebrarán sus 40 años en el Gran Rex tras recibir el Premio Gardel a la Trayectoria en la edición 2026. Enterate los detalles acá.
Los Nocheros vivirán una noche muy especial junto al público de Buenos Aires. Luego de haber sido reconocidos en los Premios Gardel 2026 por su trayectoria, el grupo anunció un show único en el Teatro Gran Rex para celebrar sus 40 años de historia dentro de la música popular argentina.
La cita será el próximo 11 de agosto, cuando la banda desembarque en el mítico escenario de la Avenida Corrientes con “TODO NOCHEROS: 40 AÑOS EN UNA NOCHE”, una propuesta que recorrerá las canciones más emblemáticas de su carrera y buscará emocionar a varias generaciones de fanáticos.
Con más de 25 discos editados, millones de copias vendidas y una extensa trayectoria en escenarios nacionales e internacionales, Los Nocheros lograron convertirse en una de las bandas más importantes del folklore argentino. Sin embargo, más allá de los números y reconocimientos, el grupo mantiene intacto el vínculo con el público que los acompaña desde hace años.
El regreso al Teatro Gran Rex también tiene un significado especial para la historia del conjunto. Fue allí donde, a finales de los años ‘90, el fenómeno Nocheros alcanzó una masividad inédita y consolidó una conexión histórica con el público porteño.
El premio Gardel a la Trayectoria
Además del festejo por sus cuatro décadas de carrera, la banda atraviesa un presente de reconocimiento artístico tras haber recibido el Premio Gardel a la Trayectoria en la edición 2026 de los galardones más importantes de la música argentina.
A lo largo de estos 40 años, Los Nocheros no solo dejaron una huella musical con su repertorio y estilo característico, sino que también impulsaron una transformación dentro de la industria folklórica, profesionalizando producciones, puestas en escena y ampliando el alcance del género en todo el país.
Con una gira que refleja madurez artística, renovación y vigencia, el grupo reafirma su lugar dentro de la música popular argentina y se prepara para compartir una noche histórica junto a su público.
Fechas de la gira
6 de Agosto – Gran Teatro Bahia Blanca
8 de Agosto – Teatro Radio City (Mar del Plata)
11 de Agosto – Teatro Gran Rex (CABA)
22 de Agosto – Teatro Bicentenario (San Juan)
23 de Agosto – Arena Maipu (Mendoza)
27 de Agosto – Cine Teatro San Luis
29 de Agosto – Espacio Quality (Cordoba)
4 de Septiembre – Teatro Mercedes Sosa (Tucuman)
19 de Septiembre – Teatro Provincial de Salta
24 de Octubre – Bioceres Arena (Rosario)
25 de Octubre - Teatro 3 de Febrero (Paraná)
28 de Octubre – Teatro Sodre (Montevideo)
29 de Octubre – Teatro Maccio (San Jose – UY)
31 de Octubre – Enjoy Punta del Este
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