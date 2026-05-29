La sorprendente historia del panelista que descubrió a su hermano por una aparición en televisión

Durante su paso por A la Tarde entre 2021 y 2025, Diego Esteves se consolidó como uno de los panelistas más reconocidos del ciclo conducido por Karina Mazzocco. Además de participar en numerosos debates y coberturas vinculadas al espectáculo, el periodista encontró en el programa una experiencia que terminó impactando de lleno en su vida personal.

Con el correr del tiempo, el propio Esteves volvió a mencionar en distintas entrevistas que la notoriedad que alcanzó gracias al programa fue clave para que pudiera descubrir la existencia de su hermano y concretar un vínculo que hasta entonces parecía imposible.