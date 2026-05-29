La sorprendente historia del panelista que descubrió a su hermano por una aparición en televisión
Un ex panelista de América TV contó cómo, gracias a un programa del canal, logró conocer a un hermano. Una historia inesperada y emotiva.
Diego Esteves, uno de los periodistas que integró el panel de A la Tarde durante cuatro años, volvió a emocionar al recordar la inesperada manera en la que pudo conocer a su hermano gracias a la exposición que le dio el programa. Su historia conmovió tanto a sus compañeros como a la audiencia del ciclo.
El envío se prepara para despedirse de la pantalla tras varias temporadas en las que logró instalar temas, protagonizar coberturas de alto impacto y generar momentos que quedaron marcados dentro del mundo del espectáculo y también puertas adentro del equipo.
Este 28 de mayo, el programa recibió la visita de figuras históricas como Josefina Pouso, Tartu y el propio Diego Esteves, quien compartió uno de los relatos más sensibles de la emisión al recordar cómo cambió su vida a partir de su participación en el ciclo: “En lo personal, algo que todos mis compañeros saben, que la producción sabe, es que gracias a este programa conocí a un medio hermano. La tía de este hermano estaba mirando A la Tarde y me vio, el apellido y empezó a asociar. A los días me llamó mi hermano y tuve la oportunidad de conocerlo”.
“Por suerte, siendo coherente con lo que uno comunicaba. Cada tanto voy para Santa Clara, una linda historia, un 24 de marzo. Mi mamá se fue en el 78/79 a vivir a Brasil, un poco escapándose de la situación. Soy un hijo de un exilio. Del otro lado había alguien mirando, asoció fechas y lugares, y así apareció este hermano. Fui consecuente con lo que comunicaba”, profundizó el periodista.
Durante su paso por A la Tarde entre 2021 y 2025, Diego Esteves se consolidó como uno de los panelistas más reconocidos del ciclo conducido por Karina Mazzocco. Además de participar en numerosos debates y coberturas vinculadas al espectáculo, el periodista encontró en el programa una experiencia que terminó impactando de lleno en su vida personal.
Con el correr del tiempo, el propio Esteves volvió a mencionar en distintas entrevistas que la notoriedad que alcanzó gracias al programa fue clave para que pudiera descubrir la existencia de su hermano y concretar un vínculo que hasta entonces parecía imposible.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario