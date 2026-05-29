Reapareció la mujer de Juan Darthés tras la condena y compartió un fuerte mensaje: "Nunca subestimes..."

maria leone

Qué dijo Thelma Fardin tras la confirmación de la condena

Luego de conocerse el fallo definitivo, Thelma Fardin habló con Pamela David en Desayuno Americano y se refirió al cierre judicial del caso después de años de litigio.

"Para mí está terminado hace rato, en términos personales también hay algo de conocer el derecho que me fue permitiendo comprender desde esa mirada lo que estaba sucediendo en el proceso", expresó la actriz.

"Cuando conocés eso, sabés que era muy poco probable que le admitieran alguno de estos recursos, que después de las dos sentencias que ya hubo -esta es la tercera- se pudiera revertir", agregó sobre la decisión de la Justicia brasileña.

Además, sostuvo: "De algún modo ya estaba terminado desde hace tiempo, pero sin dudas no deja de ser importante".

Por último, Fardin dejó en claro que desea cerrar esta etapa de su vida: "No quiero hablar más de esto. Para mí es muy fuerte seguir viendo su cara".