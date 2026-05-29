Reapareció la mujer de Juan Darthés tras la condena y compartió un fuerte mensaje: "Nunca subestimes..."
María del Carmen Leone reapareció con un fuerte mensaje tras confirmarse la condena a 6 años de prisión contra el actor Juan Darthés por abuso sexual.
Después de varios años de proceso judicial, la Justicia de Brasil dejó firme la condena contra Juan Darthés y el actor deberá cumplir una pena de seis años de prisión por abuso sexual, tras la denuncia presentada por Thelma Fardin en 2018.
La resolución fue tomada por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región, que rechazó los recursos impulsados por la defensa del artista. De esta manera, la sentencia quedó ratificada bajo las leyes brasileñas. La causa se originó por el hecho denunciado por Fardin, ocurrido en Nicaragua durante una gira de la tira juvenil Patito Feo, cuando ella tenía 16 años y Darthés 45.
En medio de la repercusión que generó la confirmación de la condena, quien llamó la atención fue María del Carmen Leone, esposa del actor, que hasta ahora había optado por mantenerse alejada públicamente del tema.
A través de un estado de WhatsApp que comenzó a circular en redes, la mujer compartió una frase vinculada al difícil momento que atraviesan desde que se instalaron en Brasil tras la denuncia de Fardin. “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”, escribió en portugués.
Aunque no realizó declaraciones públicas, el mensaje fue interpretado como una referencia directa a la situación judicial y familiar que viven actualmente en San Pablo.
Qué dijo Thelma Fardin tras la confirmación de la condena
Luego de conocerse el fallo definitivo, Thelma Fardin habló con Pamela David en Desayuno Americano y se refirió al cierre judicial del caso después de años de litigio.
"Para mí está terminado hace rato, en términos personales también hay algo de conocer el derecho que me fue permitiendo comprender desde esa mirada lo que estaba sucediendo en el proceso", expresó la actriz.
"Cuando conocés eso, sabés que era muy poco probable que le admitieran alguno de estos recursos, que después de las dos sentencias que ya hubo -esta es la tercera- se pudiera revertir", agregó sobre la decisión de la Justicia brasileña.
Además, sostuvo: "De algún modo ya estaba terminado desde hace tiempo, pero sin dudas no deja de ser importante".
Por último, Fardin dejó en claro que desea cerrar esta etapa de su vida: "No quiero hablar más de esto. Para mí es muy fuerte seguir viendo su cara".
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