Llega el DogDay festival, un evento para que las mascotas disfruten con sus humanos

“La idea fue simple: festejar el cumple de Oli, pero hacerlo a lo grande. Y de paso, que todos puedan compartir un día inolvidable con sus mascotas”, arrancó Fausto, actor y emprendedor de Monte Grande, creador de Dupe Café y Olito Design.

Fausto Duperre y Oli

DogDay, de una calle cortada en la puerta de su café al festival más esperado por todos los amantes caninos

La historia comenzó tiempo atrás, cuando Fausto organizó un pequeño evento frente a su cafetería Dupe Café —un espacio pet-friendly de encuentro y café de especialidad—. Cerraron la calle, convocaron marcas, refugios de adopción, y compartieron una jornada mágica con vecinos de la zona y perros moviendo su cola de felicidad.

La energía fue tan poderosa que Fausto entendió que había algo más grande por construir, y que lo seguirían, vaya donde vaya.

Embed - Fausto Duperré on Instagram: "¿Che, y si organizamos uno más grande? #dogsofinstagram #dogday #mascotas #petlovers" View this post on Instagram A post shared by Fausto Duperré (@fausduperre)

Luego vino la “juntada de disfraces para perros”, más distendida pero igual de concurrida. Y ahora, el paso definitivo: el DogDay Festival, en el Campo AMAT, con más de 15 marcas, shows en vivo, food trucks, charlas educativas, actividades para los perros como circuito de agility, sorteos, vacunación y castración gratuita y hasta un gran sorteo final: un año de alimento gratis.

El DogDay tiene un valor de entrada simbólico ($10.000 por persona, menores y personas con discapacidad ingresan gratis) y es un evento privado que promete ser inolvidable. Con espíritu inclusivo, solidario y profundamente alegre, este festival es mucho más que una tarde con perros, es devolverle a nuestros amigos de cuatro patas, esa incondicionalidad que nos dan.

DOG DAY

DOG DAY MAPA

DOG DAY 27 DE JULIO

El corazón detrás del DogDay: ¿quién es Fausto Duperre?

A los 28 años, Fausto Duperré es el tipo de persona que no para. “Soy súper inquieto, me aburro si no estoy creando”, dice. Su perfil combina arte, negocios y sensibilidad. “Todo lo que tengo, lo que construí y lo que sueño, parte de esa conexión con mis perros. Ron, mi primer perro, me enseñó a amar a los animales. Oli me enseñó a vivir con ellos”.

Hoy, desde Monte Grande, Fausto impulsa un movimiento que celebra la empatía, el encuentro y el amor por los animales. Y lo hace con una sonrisa, con ideas frescas y con un compañero de cuatro patas que, sin pedir nada, le dio todo. Porque como dice él, “Oli es todo lo que está bien”.

Además de ser el dueño de Dupe Café, Fausto es el creador de OLITO DESIGN, una marca de ropa y accesorios para perros que lleva la huella de Oli en cada producto. Todo su universo emprendedor gira en torno a su vínculo con él. “Gracias a Oli encontré un propósito. Todo lo que hago —desde un café hasta una convención— tiene su huella”, lanzó con una sonrisa de esas que llegan al corazón.

Oli y Fausto