Llega "Family Punk": un festival para celebrar la historia viva del punk argentino

Family Punk nace con una idea clara: volver a reunirse. El punk siempre tuvo esa fuerza única para juntar a desconocidos bajo una misma energía, sin importar edades ni recorridos. En el festival convivirán quienes dan sus primeros pasos en el género, los históricos del pogo que reconocen cada acorde y también familias enteras que lo viven como una herencia cultural. Más que un recital, será un ritual colectivo donde la música conecta generaciones y mantiene encendida una llama que sigue pasando de mano en mano.