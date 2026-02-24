Llega "Family Punk": un festival para celebrar la historia viva del punk argentino
Con Dos Minutos a la cabeza, el encuentro reunirá a referentes de la escena en una jornada cargada de actitud, distorsión y espíritu callejero.
El espíritu rebelde del punk nacional tendrá su gran cita con la primera edición de “Family Punk”, un encuentro que busca homenajear la energía, la estética y la identidad que marcaron a generaciones enteras dentro del rock argentino. Con un line-up potente y representativo, el festival propone volver a las raíces del género y revivir la mística de escenario y de calle que definió al movimiento desde sus inicios.
Encabezado por Dos Minutos, uno de los máximos referentes del punk local, el evento reunirá además a bandas fundamentales como Loquero, Mal Pasar, Corvex y Da-Skate. Juntas, prometen una jornada inolvidable para los fanáticos del género, con shows que recuperarán la potencia sonora y la actitud combativa que caracterizan al punk argentino.
La cita será el domingo 1 de marzo a partir de las 14 horas en C Art Media, ubicado en Av. Corrientes 6271, en el barrio porteño de Chacarita. El festival se perfila como un plan ideal para cerrar el fin de semana con pogo, guitarras filosas y una comunidad unida por la misma pasión.
Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Passline Argentina. Con la consigna de vivir “un domingo para ir al frente”, “Family Punk” se presenta como una celebración auténtica del movimiento que transformó la cultura musical y social del país.
El espíritu del Family Punk
Family Punk nace con una idea clara: volver a reunirse. El punk siempre tuvo esa fuerza única para juntar a desconocidos bajo una misma energía, sin importar edades ni recorridos. En el festival convivirán quienes dan sus primeros pasos en el género, los históricos del pogo que reconocen cada acorde y también familias enteras que lo viven como una herencia cultural. Más que un recital, será un ritual colectivo donde la música conecta generaciones y mantiene encendida una llama que sigue pasando de mano en mano.
