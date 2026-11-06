Pity Álvarez, en el centro de la polémica por supuesto consumo de cocaína en pleno juicio

En ese sentido, señalaron que los viajes están "tajantemente" contraindicados ante las dificultades para "controlar y supevisar a los miembros de su entorno para sostener la abstinencia del mismo".

Además, solicitaron que, en caso de que el cantante deba presentarse nuevamente ante la Justicia, se implementen medidas específicas para resguardar su estado de salud. En el comunicado pidieron que "se tomen todas las medidas necesarias con el paciente para evitar que ocurran hechos que solo perjudican su estabilidad psíquica".

Cuándo se reanuda el juicio contra Pity Álvarez

En paralelo, el proceso judicial que tiene al líder de Viejas Locas e Intoxicados como acusado continuará este viernes. El músico está imputado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano. La acusación sostiene que la víctima recibió cuatro disparos.

La nueva jornada está prevista para las 11.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Según informaron fuentes del caso, declarará la hermana del cantante y posteriormente se dará inicio a los alegatos de clausura.

La exposición de la querella estará a cargo del abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante legal de la familia de la víctima.

Durante su primera presentación en el debate, realizada el lunes, Álvarez brindó su versión de los hechos y sostuvo que "se sintió acorralado por un tipo peligroso". También relató: "Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo".

De esta manera, el juicio continuará con nuevas declaraciones y los argumentos finales de las partes, en un contexto atravesado por la preocupación expresada por el centro de salud mental donde permanece internado el músico.