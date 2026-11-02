"Estoy muy nervioso": Pity Álvarez declaró en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

El religioso contó que el cantante había instalado un sensor de luz que se activaba constantemente y llegó a tapiar con madera las ventanas de su departamento, ubicado en un quinto piso, por temor a que alguien ingresara. Vinculó ese comportamiento con el consumo problemático de sustancias y sostuvo: "Estamos hablando de una persona con una adicción muy fuerte y esto le generaba un estado de paranoia muy grande".

Scicchitano Tagle relacionó el deterioro del músico con el consumo desde la adolescencia y con distintas situaciones traumáticas que había atravesado, entre ellas un incendio en el que sufrió quemaduras y la muerte de su padre. "Él apaga todo esto con el consumo", afirmó.

El padre César grabó el tema "Falopero" en colaboración con Pity Álvarez. (Captura)

Ante las preguntas del abogado Javier Baños, describió la presencia habitual de un grupo de seis o siete personas que se acercaban a la vivienda del exlíder de Vijas Locas para pedirle dinero o drogas. Según recordó, esa situación se remontaba a antes de 2018 y se había agravado luego de que el cantante atravesara operaciones de cadera y rodilla en 2017.

"Me llamaba y me convocaba porque estaba solo en la casa. 'Te necesito', me decía", relató. También recordó que el músico le pedía que lo llamara cuando llegara a su auto, porque temía por su seguridad: "Cuando yo salía, me pedía que lo llamara al llegar al auto. 'Mirá que son gente jodida', me decía".

El sacerdote contó que solía visitarlo durante la madrugada y que las personas que permanecían en la vivienda lo trataban con respeto por su condición religiosa. "Mi peaje era el agua bendita", recordó.

Las armas y su interpretación del homicidio

Consultado sobre la presencia de armas, Scicchitano Tagle aseguró que en una oportunidad llegó a observar una en la cintura de una de las personas que frecuentaban la vivienda, aunque aclaró que no pudo identificarla ni precisar sus características. Según su relato, Pity Álvarez consideraba que tener un arma podía darle seguridad frente a las amenazas que percibía.

"Esto no es para matar a nadie. Esto me da una seguridad cuando estoy solo porque no quiero que me pase nada", le habría dicho el músico cuando le preguntó por qué la tenía. Además, aclaró que solo la vio aquella vez y que desconocía cómo había llegado a sus manos.

Al recordar el crimen de Cristian Díaz, el cura contó que recibió la noticia con sorpresa y señaló que, según sabía, Álvarez había regresado a su casa porque una de sus perras había tenido cría y quería atenderla. En ese momento estaba acompañado por su novia Agustina, a quien también conocía.

"Él no salió ese día con ganas de prepotear a nadie", sostuvo. En su interpretación, el hecho ocurrió en un contexto de temor extremo y describió lo sucedido como una "turbulencia pasional", al considerar que una persona desbordada por el miedo puede reaccionar de manera violenta sin haber tomado previamente la decisión de matar.

Pity Álvarez y el padre César Scicchitano Tagle.

"Fue un ataque de locura del momento", afirmó. Además, aseguró que el músico "jamás dijo: 'A este lo voy a matar'" y que, aunque podía pronunciar frases amenazantes, no lo consideraba una persona guiada por la violencia.

"Me duele que estén hablando de un asesino porque no es un asesino, está muy lejos de serlo", expresó el sacerdote, quien manifestó así su postura sobre la conducta del cantante.

Por último, al recordar otros episodios que daban cuenta del deterioro que observaba en Álvarez, mencionó una situación en la que el músico tenía que grabar y, como estaba afónico, se colocó WD-40 en la garganta.