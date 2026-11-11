La fiscalía pidió 18 años y medio de cárcel para Pity Álvarez por el crimen de su vecino en Villa Lugano

El fiscal federal Sandro Abraldes pidió este miércoles que se le imponga una pena de 18 años y seis meses de prisión a Pity Álvarez por el asesinato de su vecino Cristian Díaz, a quien le disparó al menos cuatro veces el 12 de julio de 2018 durante una discusión en una calle del complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.