La fiscalía pidió 18 años y medio de cárcel para Pity Álvarez por el crimen de su vecino en Villa Lugano
El cantante de Viejas Locas e Intoxicados ejecutó de un disparo a un amigo en Barrio Samoré. Hoy en día está internado por orden judicial y ya estuvo preso.
El fiscal federal Sandro Abraldes pidió este miércoles que se le imponga una pena de 18 años y seis meses de prisión a Pity Álvarez por el asesinato de su vecino Cristian Díaz, a quien le disparó al menos cuatro veces el 12 de julio de 2018 durante una discusión en una calle del complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.
Llega a su fin el juicio a Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz
Pity Álvarez, de 54 años, llegó a la etapa de juicio en una situación calamitosa en cuanto a su salud mental, y no hizo más que decaer a lo largo de las semanas de proceso judicial. El cantante de Viejas Locas e Intoxicados fue internado de manera forzosa en la Clínica Solar Colonial, ubicada en Castelar, donde sigue alojado.
De hecho, Abraldes consideró que Álvarez debe ser declarado culpable por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y expresó que el imputado "tuvo una escasa significación por la vida" de la víctima, por lo que su pena debería comenzar a correr una vez que finalice la internación actual.
Se espera que los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro presenten sus alegatos de cierre el viernes ante el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, pero la querella ya requirió una pena de 11 años y 2 meses de prisión contra el cantante.
Así lo alegó el viernes pasado el abogado Fabián Améndola al considerar a Pity Álvarez como culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Pero además, el abogado de la querella le pidió a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro que la sentencia sea cumplida bajo la modalidad del arresto domiciliario para que el cantante pueda hacer salidas laborales con el objetivo de reparar el daño de los particulares damnificados.
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