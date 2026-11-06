El futuro judicial de Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión

Durante su alegato, Améndola rechazó la hipótesis de legítima defensa y sostuvo que la víctima no tenía un arma ni representaba una amenaza que justificara la reacción del músico. La querella también hizo hincapié en las circunstancias del ataque y en el impacto que tuvo la muerte de Díaz sobre su familia, especialmente sobre su hija, que tenía ocho años cuando ocurrió el crimen.