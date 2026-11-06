El futuro judicial de Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión
La querella solicitó 11 años y dos meses de prisión para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el homicidio de Cristian Díaz.
El juicio contra Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz ingresó este viernes en una instancia decisiva. Durante los alegatos, la querella solicitó que el músico sea condenado a 11 años y dos meses de prisión por el crimen ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.
El pedido fue formulado por el abogado Fabián Améndola, representante de la familia de la víctima junto con Fernando Burlando, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. La acusación sostiene que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue responsable de un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.
Sin embargo, el planteo de los abogados incluyó una condición particular respecto de la modalidad de cumplimiento de una eventual condena: solicitaron que Álvarez pueda permanecer bajo arresto domiciliario y que se le autoricen salidas laborales para retomar su actividad artística y generar ingresos con los que reparar el daño ocasionado a los damnificados.
De qué acusan a Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz
El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Díaz recibió cuatro disparos y murió como consecuencia del ataque.
Durante su alegato, Améndola rechazó la hipótesis de legítima defensa y sostuvo que la víctima no tenía un arma ni representaba una amenaza que justificara la reacción del músico. La querella también hizo hincapié en las circunstancias del ataque y en el impacto que tuvo la muerte de Díaz sobre su familia, especialmente sobre su hija, que tenía ocho años cuando ocurrió el crimen.
Los abogados también contemplaron circunstancias personales del acusado, entre ellas su problemática de consumo de sustancias, su entrega voluntaria ante la Policía y las expresiones de arrepentimiento que manifestó durante el proceso. Esos elementos fueron considerados al momento de fundamentar el monto de pena solicitado.
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