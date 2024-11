Locura por Oasis: las reacciones de los fanáticos que lograron sacar su entrada para 2025

De esta manera y con total expectativas, Oasis regresará a Buenos Aires en el marco de su tour mundial “OASIS LIVE ‘25”. Con producción de DF Entertainment, los shows tendrán lugar los días 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio River Plate, y prometen ser uno de los eventos musicales más memorables del año en nuestro país.

Por esta razón, los seguidores de la mítica banda lanzaron una serie de memes y reacciones tras obtener sus tickets para un concierto que, sin dudas, les traerá felicidad y nostalgia. Mirá.

Memes y reacciones de los fans de Oasis que sacaron sus entradas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/herrerista25/status/1856348703230976312&partner=&hide_thread=false LIKE SI VAS A IR A VER A OASIS



pic.twitter.com/QcIcVNQG8M — Herrerista (@herrerista25) November 12, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/matiasubait/status/1856365077395341813&partner=&hide_thread=false No hay que poner la vida en las manos de una banda de rock nos dijeron pero no les hice caso.

Voy a ir a ver a OASIS pic.twitter.com/sTVZxbrssZ — Pavadas en 140 (@matiasubait) November 12, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Mechiwayoflife/status/1856385514611372045&partner=&hide_thread=false Yo explicándole a mi ansiedad que acabo de sacar entradas para ver a Oasis dentro de un año pic.twitter.com/B8ZjyCFw2U — María de las Mercedes (@Mechiwayoflife) November 12, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mmvvvrr/status/1856370496146755637&partner=&hide_thread=false NOS VEMOS EN UN AÑO

NO SE PELEEN

LOS AMO@oasis pic.twitter.com/YLuqinzxGl — Valen (@mmvvvrr) November 12, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lanitamirey/status/1856367108470259854&partner=&hide_thread=false ES MI AGRADO INFORMAR QUE VOY A ESTAR PRESENTE EN LA VUELTA DE OASIS

pic.twitter.com/dVLEgwl9wy — EL MUÑEQUITO DE ALLACCESS BALEADO Y DESMEMBRADO (@lanitamirey) November 12, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Abiludmii/status/1856344360935194862&partner=&hide_thread=false Ya me aparecieron tweets de gente con entrada para ver a Oasis. Estoy así pic.twitter.com/d49ccFZemu — abi³ (@Abiludmii) November 12, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/soulsuniversee/status/1856438260945346901&partner=&hide_thread=false estoy saliendo del trabajo y necesito gritarle a la gente que TENGO UNA ENTRADA PARA OASIS pic.twitter.com/7l7AafNeR7 — alma (@soulsuniversee) November 12, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/papafritazzi/status/1856374826144866507&partner=&hide_thread=false NO PUEDO CREER QUÉ VOY A IR A VER A OASIS LA PUTA MADRE

pic.twitter.com/CCSLnePh2L — Barb (Taylor's Version) (@papafritazzi) November 12, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/user975355/status/1856351537972363300&partner=&hide_thread=false yo el próximo año en el concierto de oasis que pagué para ver a oasis cuando salga oasis a cantar canciones de oasis pic.twitter.com/rFQRrUJ0X3 — (@user975355) November 12, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/shuga_vibes/status/1856357312161575091&partner=&hide_thread=false CONSEGUÍ ENTRADAS A OASIS GRACIAS A SER HINCHA Y SOCIO DEL CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE EL MÁS GRANDE LEJOS pic.twitter.com/SdrviKdbvI — Shuga (@shuga_vibes) November 12, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sofimaiden/status/1856364722972500380&partner=&hide_thread=false yo cayendo así al parcial para que todo el mundo se entere de que conseguí entradas para oasis pic.twitter.com/frfBCc9try — (@sofimaiden) November 12, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/silencekidx/status/1856383328901050586&partner=&hide_thread=false imaginate hablar mal de mi y yo estoy en mi casa así mirando mis entradas para oasis pic.twitter.com/37h8RNU9Fe — kmi (@silencekidx) November 12, 2024

Oasis, una banda emblemática

Desde inicios de los ‘90, Oasis encabezó una verdadera revolución musical que colocó el britpop en lo más alto a escala mundial. Con himnos como “Wonderwall,” “Live Forever” y “Champagne Supernova” entre sus 22 singles consecutivos en el top diez, marcaron el sonido de toda una época.

Los hitos de la banda son impresionantes: 70 millones de álbumes vendidos, una colección interminable de premios, récords como el de álbum más vendido en una semana en Inglaterra con Definitely Maybe (1994), y del álbum de venta más rápido con Be Here Now (1997), la huella de Oasis sobre la música es incalculable.

oasis Oasis