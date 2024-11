Oasis vuelve a la Argentina: una lista de temas "supersónica" para su gira de regreso

Oasis

Set principal

Supersonic: cuando en abril de 1994 Oasis publicó "Supersonic", su sencillo debut, nadie imaginaba que la historia de la música británica estaba cambiando para siempre. Con el poder del riff y la letra de Noel Gallagher y siendo una de las que se amolda de forma más perfecta a la voz de Liam, ¿por qué no usarla para abrir los shows de esta gira reunión?

Acquiesce: difícil pensar en canciones "lado B" con tanta capacidad de poner a saltar a un estadio entero. Ausente en la última gira del grupo, bien podría volver en el inicio del show de la nueva gira.

Lyla: si bien se trataría de la única parada de este repertorio sugerido en los últimos dos discos de estudio del grupo, hay algunas fórmulas que si funcionan no habría porqué romper, y ubicar a esta poderosa canción (especialmente para el vivo) de "Don't believe the truth" en los primeros puestos de la lista parece acertado.

Stand by me: las grandes baladas, una de las marcas registradas de los hermanos Gallagher, en las últimas giras no fueron usadas en los inicios de los shows. Pero en este caso y después de tres bombazos para sacudir, ¿por qué no recurrir a esta canción hermosa de "Be here now"?

Shakermaker: pensar sólo en hits/clásicos sería una picardía a la hora de armar un show de una banda con un catálogo como el de Oasis. Algunos pasajes donde la instrumentación cobre otro tipo de relevancia y la voz de Liam atraviese otro tipo de colores bien vale la pena, y "Shakermaker" de "Definitely maybe" es una buena opción a estos fines.

Stop crying your heart out: si bien "Heathen Chemistry" no es de los discos más populares del grupo, consideramos que la canción en cuestión no sólo es única en su especie, sino que permitiría un momento de gran lucimiento de Liam. Post data: es un tema que recobró vigencia en el último tiempo, al punto de que es una de las más escuchadas en las plataformas de streaming.

She's electric: los pasajes a cargo de Noel Gallagher suelen recaer casi exclusivamente en baladas. Pero sería un error pensar que es el único tipo de canciones en el que el principal compositor del grupo aporta en términos de voz ("Mucky fingers"e s otra buena opción para este lugar). Y al igual que la canción anterior, se trata de un tema favorito en términos de escuchas en los últimos tiempos.

Half the world away: volviendo a las baladas de excelencia de Noel, la mencionada es una de las más profundas y sonó poco y nada en el tour anterior, por lo que sería una buena opción para esta gira. Post data: en un show solista masivo bastante reciente, Liam la interpretó de gran forma dedicándosela a su hermano. ¿Podrían interpretarla a dúo en la próxima gira?

Whatever: sencillamente una de esas canciones que se cantan solas. Sugerencia: dado que este repertorio no incluye ningún cover (algo habitual en los shows de Oasis), esta interpretación podría incluir en su final una referencia a Octopus Garden de los Beatles.

D'You know what I mean: por un lado, esta gira podría darle al público una dosis un poco más amplia del disco "Be here now", tan requerida y poco otorgada por los Gallagher en giras anteriores. Además, este tema en particular, al igual que Shakermaker, sirve para demostrar que el grupo va mucho más allá que las grandes baladas y los temas de rock de estadio.

Wonderwall: esta balada inoxidable de "What's the story, morning glory" no puede faltar, pero bien podría en el repertorio un poco más adelante de lo habitual. Sugerencia: considerar hacer una versión eléctrica.

Live forever: mismo concepto que el comentado en "Wonderwall". Que no le sorprenda a nadie que en Buenos Aires sea dedicada al señor Diego Maradona, dado lo futboleros que son los integrantes del grupo, especialmente los hermanos Gallagher, que lo han conocido.

Don't look back in anger: uno de los himnos por excelencia de la banda, en este caso serviría para cerrar un trío de canciones a flor de piel.

Slide away: de guitarras intensas y uno de los estribillos sobre el amor más poderosos del grupo, después de una tríada de superclásicos esta hermosura de "Definitely maybe" resulta apropiada para encarar el final de la primera parte.

Morning glory: después de un largo pasaje por otro tipo de climas, la explosiva canción que le da nombre a uno de los discos más icónicos del grupo parece apropiada para poner a saltar a todos los presentes justo antes de terminar la primera parte del show.

Champagne supernova: una balada única en su especie que, por si hiciera falta, da lugar a un cierre instrumental épico, ideal antes de un breve descanso. A volar.

Bis

The masterplan: en la última gira del grupo, quedó clarísimo que la apertura del bis tiene que ser con una balada de Noel de altísima factura interpretada en forma acústica. Hace 15 años fue con versiones inolvidables de "Don't look back in anger", tranquilamente esta vez puede ser con la bella "The masterplan".

Little by little: esta canción de "Heathen Chemistry" empieza bien lenta pero su intensidad sonora va increscendo con el correr del tema, una transición ideal entre la acústica "The masterplan" y los clásicos eléctricos que vienen después.

Cigarettes & alcohol: un rock & roll con la marca registrada de los Gallagher en estado puro, ideal para preparar al público para irse bien arriba.

Some might say: Oasis es rock & roll, pero también emoción y, por qué no, esperanza. Esta verdadera joya de "What's the story morning glory?" auna todos los elementos.

Roll with it: muchas veces Oasis cerró sus conciertos con alguna canción de los Beatles (especialmente "I'm the walrus"). En esta lista cambiamos el recurso por, quizás, la canción de los Gallagher que mejor capta la esencia de la banda de Liverpool.

Bonus track

Rock'n'roll star: el recurso del bonus track ya ha sido usado por Liam en algunos de sus shows solistas más masivos. "Rock'n'roll star" abrió los shows, de forma pirotécnica, de la última gira. Tranquilamente puede ser la frutilla del postre en este regreso.

La lista completa de Oasis en Spotify

