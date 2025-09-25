Locura por Paulo Londra en Ecuador: triple sold out y un nuevo hito en su carrera

En Ecuador, vivió tres noches memorables en ciudades como Quito, donde todos los presentes vivieron dos shows emotivos en el emblemático Coliseo Rumiñahui y luego pasó por otro gran venue, el Coliseo Voltaire donde llevó a cabo la última noche en el país consolidando un triple sold out convocando a una multitud en una experiencia audiovisual cautivadora en la que repasó sus más grandes éxitos de siempre y su actual EP “Versus” que marcó su anhelada vuelta a sus raíces abriendo su corazón.