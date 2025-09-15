"LOL: Argentina" estrenó su temporada 2 en Prime Video y hablamos con los nuevos comediantes

LOL temporada 2

Por otro lado, Peña explicó: "Pensas en eso de hacer reír a todos, no solamente a los compañeros para ganar. Yo, por mi parte, no soy muy competitivo. Siempre pienso que lo más lindo es que la gente se divierta".

Tras esto y algunos chistes entre ellos, los humoristas explicaron qué fue lo que más les gustó del reality y contaron ciertos detalles de cómo fue para ellos trabajar con Susana Giménez. Todas sus confesiones las podes ver en la entrevista completa en el video, donde cada uno habló de sus propias experiencias.

Sinopsis oficial de la nueva temporada de "LOL: Argentina"

LOL: Last One Laughing Argentina vuelve tras su éxito inicial: 6 horas vigiladas por decenas de cámaras donde comediantes consagrados y talentos nuevos —stand-up, personajes, improvisación y humor físico— buscan hacer reír sin reírse ellos mismos.