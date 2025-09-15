"LOL: Argentina" estrenó su temporada 2 en Prime Video y hablamos con los nuevos comediantes
Pachu Peña, Dani la Chepi, Alex Pelao y Juli Savioli hablaron en exclusiva con minutouno.com para presentar la nueva temporada del reality de comedia.
Este pasado viernes 12 de septiembre se estrenó la nueva temporada de "LOL: Argentina", el reality de Prime Video conducido por Susana Giménez quien, ahora, cuenta con la colaboración de Darío Lopilato en su co conducción. En esta ocasión, al igual que la primera edición, la competencia consiste en que distintos humoristas hagan bromas, pero el resto no puede reírse. El primero en hacerlo pierde, mientras que el último se consagra vencedor.
Tal es así que para esta segunda temporada Prime Video contó con la presencia de nuevos humoristas que dieron lo mejor de sí para poder consagrarse campeones de estos nuevos episodios. En ese sentido, desde minutouno.com hablamos en exclusiva con Dani la Chepi, Pachu Peña, Juli Savioli y Alex Pelao quienes contaron cómo fue prepararse para este nuevo desafío saliendo de su zona de confort de redes sociales para estar todo el tiempo frente a cámaras y con un show que estrena a nivel mundial.
La entrevista completa con los humoristas de "LOL: Argentina"
Previo al estreno de "LOL: Argentina", los humoristas del reality recibieron a minutouno.com en la Mansion del Four Seasons para hablar de lo que se puede ver en esta temporada que ya se encuentra disponible en Prime Video. Con total simpatía y dispuestos a contar todo, los actores comenzaron explicando los detalles de esta nueva experiencia.
"Fue muy difícil, una experiencia muy difícil", comenzó diciendo Pachu Peña y agregó: "Fue difícil esta rodeado de grandes comediantes, personas que admiramos y mantenerse serio con la locura que había adentro de la casa era muy difícil, muy complicado".
Tras esto, los actores explicaron qué es lo más difícil de ser comediante y cambiar lo que es redes sociales por un show televisivo. "Lo más difícil es ponerse en esa piel y hacer reír a los demás porque es un juego y no solamente está eso de hacer reír a los demás, sino también pensar un poco en el televidente, en el que está viendo eso", afirmó Pachu Peña.
Por otro lado, Peña explicó: "Pensas en eso de hacer reír a todos, no solamente a los compañeros para ganar. Yo, por mi parte, no soy muy competitivo. Siempre pienso que lo más lindo es que la gente se divierta".
Tras esto y algunos chistes entre ellos, los humoristas explicaron qué fue lo que más les gustó del reality y contaron ciertos detalles de cómo fue para ellos trabajar con Susana Giménez. Todas sus confesiones las podes ver en la entrevista completa en el video, donde cada uno habló de sus propias experiencias.
Sinopsis oficial de la nueva temporada de "LOL: Argentina"
LOL: Last One Laughing Argentina vuelve tras su éxito inicial: 6 horas vigiladas por decenas de cámaras donde comediantes consagrados y talentos nuevos —stand-up, personajes, improvisación y humor físico— buscan hacer reír sin reírse ellos mismos.
