Prime Video estrena el tráiler de "Culpa Nuestra": Nick y Noah se enfrentan al capítulo final
"Culpa Nuestra", la entrega final de la saga "Culpables" llega a Prime Video el próximo 16 de octubre. Conocé el primer tráiler oficial.
Prime Video ha revelado el tráiler oficial de "Culpa Nuestra", la esperada película que cerrará la trilogía literaria de Mercedes Ron. La cinta, que se estrena en exclusiva el 16 de octubre en más de 240 países, llega tras el éxito de sus predecesoras, Culpa mía y Culpa tuya.
Una vez más con Nicole Wallace y Gabriel Guevara como protagonistas, "Culpa Nuestra" llega marcada por el éxito de las dos primeras entregas. El capítulo final de esta saga es considerada ya una de las cintas más esperadas de Prime Video en el año, en especial porque tiene como puntapié inicial el final de "Culpa Tuya" cuando Nick decidió abandonar a Noah después de la gala de los Leister.
Tráiler oficial de "Culpa Nuestra"
Sinopsis oficial de "Culpa Nuestra"
La trama de esta última entrega retoma la historia de Noah y Nick después de su ruptura. La boda de Jenna y Lion se convierte en el escenario para su reencuentro, donde la incapacidad de Nick para perdonar a Noah se presenta como un obstáculo insalvable. Él, ahora al frente de las empresas de su abuelo, y ella, comenzando su vida profesional, intentan resistirse a una llama que aún sigue encendida. Sin embargo, con sus caminos cruzados de nuevo, la pregunta es si el amor será más fuerte que el rencor.
Reparto completo para "Culpa Nuestra"
Nicole Wallace y Gabriel Guevara regresan para interpretar por última vez a los queridos personajes de Noah y Nick. El elenco también incluye a Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade, Felipe Londoño, y la incorporación de Fran Morcillo en el papel de Simon.
La película, producida por Álex de la Iglesia y dirigida por Domingo González, promete un cierre emocionante y lleno de drama para la saga Culpables, que ha cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo.
