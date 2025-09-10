Prime Video estrena el tráiler de "Culpa Nuestra": Nick y Noah se enfrentan al capítulo final

Sinopsis oficial de "Culpa Nuestra"

La trama de esta última entrega retoma la historia de Noah y Nick después de su ruptura. La boda de Jenna y Lion se convierte en el escenario para su reencuentro, donde la incapacidad de Nick para perdonar a Noah se presenta como un obstáculo insalvable. Él, ahora al frente de las empresas de su abuelo, y ella, comenzando su vida profesional, intentan resistirse a una llama que aún sigue encendida. Sin embargo, con sus caminos cruzados de nuevo, la pregunta es si el amor será más fuerte que el rencor.