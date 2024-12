Lollapalooza anunció los sideshows de su edición aniversario

La previa de Lollapalooza Argentina 2025 vibrará al ritmo del poprock de Foster The People (20 de marzo – C Art Media), y de las canciones indie de The Marías (20 de marzo – Teatro Vorterix). Además, en la semana siguiente habrá más. El 24 de marzo se presentará Fontaines D.C. en Niceto Club con su particular propuesta post-punk y Girl in Red llevará sus canciones de bedroom pop al C Art Media, el 25 de marzo.

El festival tendrá a JPEGMAFIA el 25 de marzo en Niceto Club. Y regresará a Córdoba el 27 de marzo con la visita de Nathy Peluso en la Plaza de la Música, para cerrar una semana llena de música con Marina Reche en Teatro Vorterix el 28.

Todas las entradas para los Sideshows de Lollapalooza Argentina 2025 podrán adquirirse a través de allaccess.com.ar desde el 10 de diciembre a las 10 horas en preventa exclusiva para clientes Santander American Express en seis cuotas sin interés, y en venta general con cualquier medio de pago desde el 11 de diciembre, también a las 10.

Foster the People, la banda estadounidense dará uno de los sideshows de Lollapalooza Argentina 2025. Es importante saber que todos los tickets salen a la venta a través de allaccess.com.ar y se recomienda no adquirirlos fuera de este sitio oficial. En 2025, Lollapalooza Argentina celebrará su décimo aniversario, con tres días de conciertos y diversión en el Hipódromo de San Isidro. Será el 21, 22 y 23 de marzo.