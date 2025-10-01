Lollapalooza Argentina 2026 anunció su line up día por día: todos los artistas

El sábado 14 de marzo será el turno de Chappell Roan, la artista pop del momento que desembarcará por primera vez en Argentina con uno de los shows más comentados del circuito internacional. Ese mismo día también se presentarán Skrillex, Lewis Capaldi y Paulo Londra, además de figuras como Addison Rae, Aitana y Soledad, que aportará el toque local. A la lista se suman TV Girl, Marina, RIIZE (el grupo surcoreano que debutará en Sudamérica) y LANY. La jornada incluirá además nombres frescos de la escena regional como Joaquina, TIMØ, Easykid y Reybruja.