Lollapalooza Argentina 2026 anunció su line up día por día: todos los artistas
El festival confirmó cómo se repartirán los más de 100 artistas entre el 13 y el 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.
El Lollapalooza Argentina 2026 ya empezó a calentar motores y este miércoles finalmente se reveló el lineup día por día. La grilla confirma lo que muchos fans estaban esperando: tres jornadas de pura música con más de un centenar de artistas internacionales y locales que coparán el Hipódromo de San Isidro entre el 13 y el 15 de marzo.
La primera jornada, el viernes 13 de marzo, tendrá como plato fuerte la presencia de Tyler, The Creator y Lorde, dos de los nombres más esperados por el público local. Completan la fecha Turnstile, la DJ surcoreana Peggy Gou, Katseye, DJO (el proyecto solista de Joe Keery, conocido por Stranger Things) y Danny Ocean, entre otros. También habrá lugar para propuestas emergentes como Royel Otis y Judeline, además de artistas nacionales como Militantes del Clímax, Victoria Whynot y Mora Fisz.
El sábado 14 de marzo será el turno de Chappell Roan, la artista pop del momento que desembarcará por primera vez en Argentina con uno de los shows más comentados del circuito internacional. Ese mismo día también se presentarán Skrillex, Lewis Capaldi y Paulo Londra, además de figuras como Addison Rae, Aitana y Soledad, que aportará el toque local. A la lista se suman TV Girl, Marina, RIIZE (el grupo surcoreano que debutará en Sudamérica) y LANY. La jornada incluirá además nombres frescos de la escena regional como Joaquina, TIMØ, Easykid y Reybruja.
El cierre del domingo 15 de marzo promete ser explosivo con Sabrina Carpenter encabezando la fecha, acompañada por Deftones, Interpol y Doechii. La grilla también incluye a los históricos Ratones Paranoicos, Kygo, Men I Trust, Massacre y The Warning, además de propuestas electrónicas como Ben Böhmer y HorsegiirL. La escena emergente también tendrá su espacio con nombres como Ezequiel Arias, 143Leti y Félix Vestre, confirmando la variedad de estilos que caracteriza al festival.
La producción a cargo de DF Entertainment y C3 Presents adelantó que el predio volverá a contar con cinco escenarios, además de las ya clásicas atracciones como Kidzapalooza, el espacio pensado para los más chicos, áreas de gastronomía, estaciones de agua gratis y propuestas artísticas y sustentables bajo el sello “Espíritu Verde”. La apuesta, como en cada edición, es ofrecer una experiencia integral más allá de la música.
