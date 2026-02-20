Lollapalooza Argentina 2026: horarios y la grilla completa

Escenario Samsung: Mora Fisz, de 13.45 a 14.30. Guitarricadelafuente, de 15.15 a 16.00. Royel Otis, de 17.00 a 18.00. Katseye, de 19.00 a 20.00. Lorde, de 21.00 a 22.15. Peggy Gou, de 23.30 a 01.00.

Escenario Alternative: Spaghetti Western, de 14.30 a 15.15. Militantes del Clímax, de 16.00 a 17.00. Balu Brigada, de 18.00 a 19.00. Danny Ocean, de 20.00 a 21.00. Turf, de 22.15 a 23.30.

Escenario Perry’s: Jero Jones, de 13.45 a 14.30. Victoria Whynot, de 14.45 a 15.30. Little Boogie, de 16.00 a 16.45. Zell, de 17.00 a 18.00. Easykid, de 18.15 a 19.15. Gordo, de 19.30 a 20.30. RØZ, de 20.45 a 21.45. ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, de 22.15 a 23.30.

Kidzapalooza: Arjaus Crew (Franco y Mateo Trocca B2B), de 15.00 a 15.45. Desenchufados en Banda, de 16.00 a 16.45. Partysank Klezmer Band, de 17.00 a 17.45. Mecache Rock, de 18.00 a 18.45. Piñón Fijo, de 19.00 a 19.45. Kidza Boom, de 20.00 a 20.45.

viernes

Sábado 14 de marzo - día 2

Escenario FLOW: Joaquina, de 14.30 a 15.15. LANY, de 16.00 a 17.00. Marina, de 18.00 a 19.00. Addison Rae, de 20.15 a 21.15. Chappell Roan, de 22.15 a 23.45.

Escenario Samsung: Tobika, de 13.45 a 14.30. Nasa Histoires, de 15.15 a 16.00. Angela Torres, de 17.00 a 18.00. Paulo Londra, de 19.00 a 20.15. Lewis Capaldi, de 21.15 a 22.15. Skrillex, de 23.45 a 01.00.

Escenario Alternative: Marttein, de 14.30 a 15.15. Timó, de 16.00 a 17.00. Soledad, de 18.00 a 19.00. TV Girl, de 20.15 a 21.15. Rize, de 22.30 a 23.30.

Escenario Perry’s: Paula OS, de 13.45 a 14.30. Terra, de 14.45 a 15.30. Imbermind, de 16.00 a 17.00. Amigo de Artistas, de 17.15 a 18.00. Six Sex, de 18.30 a 19.30. Hamdi, de 19.45 a 20.45. 2Hollis + Rommulas, de 21.00 a 22.00. Brutalismus 3000, de 22.30 a 23.45.

Kidzapalooza: Arjaus Crew Mateo Trocca, de 15.00 a 15.45. Latin Duo, de 16.00 a 16.45. School of Rock, de 17.00 a 17.45. Kiseki, de 18.00 a 18.45. Panam y Circo, de 19.00 a 19.45. Kidza Boom, de 20.00 a 20.45.

sabado

Domingo 15 de marzo - día 3

Escenario FLOW: 143leti, de 14.15 a 15.00. Yami Safdie, de 15.45 a 16.45. Blood Orange, de 17.45 a 18.45. Doechii, de 19.45 a 20.45. Sabrina Carpenter, de 22.00 a 23.20.

Escenario Samsung: Reybruja, de 13.30 a 14.15. Massacre, de 15.00 a 15.45. Viagra Boys, de 16.45 a 17.45. Interpol, de 18.45 a 19.45. Deftones, de 20.45 a 22.00. Kygo, de 23.20 a 00.35.

Escenario Alternative: Ryan, de 14.15 a 15.00. The Warning, de 15.45 a 16.45. Ruel, de 17.45 a 18.45. Men I Trust, de 19.45 a 20.45. Ratones Paranoicos, de 22.15 a 23.15.

Escenario Perry’s: Ludmila Di Pasquale, de 13.30 a 14.15. Félix Vestre, de 14.30 a 15.30. Cerounno, de 15.45 a 16.45. Saramalacara, de 17.00 a 18.00. Horsegiirl, de 18.15 a 19.15. Ezequiel Arias, de 19.30 a 20.30. Bunt., de 20.45 a 21.45. Ben Böhmer, de 22.15 a 23.30.

Kidzapalooza: Arjaus Crew Franco Trocca, de 15.00 a 15.45. Las Canciones de Ainé, de 16.00 a 16.45. Divertrap, de 17.00 a 17.45. ¡Qué lío, Hugo!, de 18.00 a 18.20. Astrocity, de 18.30 a 18.50. Topa, de 19.00 a 19.45. Kidza Boom, de 20.00 a 20.45.