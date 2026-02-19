Murió Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria"

En un emotivo comunicado publicado por la revista People, su familia destacó que sus hijas fueron "el centro de su mundo" hasta el final. “Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció tras una valiente batalla”, expresaron sus allegados, agradeciendo el apoyo de los fanáticos durante este último año.

La partida del actor deja un vacío en la televisión contemporánea, donde su presencia fue sinónimo de carisma y compromiso interpretativo.

NOTA EN DESARROLLO