Rafa Olarra y Pedro Pascal, en el centro de los rumores: el diseñador argentino que despertó todas las especulaciones
El director de arte argentino fue fotografiado junto al actor chileno en Nueva York durante San Valentín, y las imágenes generaron un fuerte revuelo mediático internacional.
El fin de semana de San Valentín dejó a más de uno sorprendido cuando se difundieron imágenes de Pedro Pascal, protagonista de éxitos internacionales como The Last of Us y The Mandalorian, acompañado por Rafa Olarra, diseñador y director de arte argentino de trayectoria internacional. Las fotos, que muestran a ambos caminando por el Lower East Side de Nueva York, almorzando y compartiendo un plan de cine, despertaron inmediatamente rumores sobre un posible vínculo romántico entre el actor chileno y el creativo argentino. Aunque ni Pascal ni Olarra confirmaron nada públicamente, la prensa internacional y las redes sociales no tardaron en hacer de estas apariciones un tema central de conversación.
Quién es Rafa Olarra, el creativo argentino en la mira de Hollywood
Originario de Buenos Aires y criado en Gualeguaychú, Entre Ríos, Rafa Olarra se formó como creativo y consolidó una carrera que lo llevó a colaborar con algunas de las principales figuras del mundo de la moda y la fotografía internacional. Entre sus trabajos destacan campañas junto al renombrado fotógrafo Mario Testino y colaboraciones para revistas como Vogue, Vanity Fair y V MAG, donde su talento en dirección de arte y estética visual le permitió destacarse. Además, Olarra ha desempeñado roles estratégicos como director creativo para marcas vinculadas al Faena Group, contribuyendo a la estética de hoteles de lujo y experiencias culturales, un terreno en el que su trabajo siempre llamó la atención de quienes siguen la industria del diseño y la moda a nivel global.
Si bien su nombre no era ampliamente conocido fuera de círculos especializados, estas apariciones junto a Pascal lo convirtieron de repente en foco de medios internacionales, despertando interés por su vida profesional y personal. Su historial sentimental también había sido mediático: estuvo en pareja con el actor galés Luke Evans entre 2019 y 2021, un vínculo que en su momento llamó la atención de los medios de espectáculos.
Los rumores sobre Pedro Pascal y Rafa Olarra
La secuencia de imágenes en Nueva York fue interpretada por muchos medios como indicio de una relación más allá de la amistad. En las fotografías se puede ver a ambos compartiendo paseos, almuerzos y actividades de ocio durante el fin de semana de San Valentín, lo que avivó la curiosidad sobre la naturaleza de su vínculo. Sin embargo, es importante destacar que hasta el momento no hubo confirmación oficial de parte de ninguno de los involucrados, y algunas fuentes incluso aclaran que la difusión inicial generó confusión al mezclarse con un homónimo exfutbolista chileno llamado Rafael Olarra, que debió salir a desmentir cualquier relación con Pascal.
