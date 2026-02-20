Rafa Olarra y Pedro Pascal, en el centro de los rumores: el diseñador argentino que despertó todas las especulaciones

Quién es Rafa Olarra, el creativo argentino en la mira de Hollywood

Originario de Buenos Aires y criado en Gualeguaychú, Entre Ríos, Rafa Olarra se formó como creativo y consolidó una carrera que lo llevó a colaborar con algunas de las principales figuras del mundo de la moda y la fotografía internacional. Entre sus trabajos destacan campañas junto al renombrado fotógrafo Mario Testino y colaboraciones para revistas como Vogue, Vanity Fair y V MAG, donde su talento en dirección de arte y estética visual le permitió destacarse. Además, Olarra ha desempeñado roles estratégicos como director creativo para marcas vinculadas al Faena Group, contribuyendo a la estética de hoteles de lujo y experiencias culturales, un terreno en el que su trabajo siempre llamó la atención de quienes siguen la industria del diseño y la moda a nivel global.