Diputados aprobó la Reforma Laboral de Javier Milei: qué falta para que sea sancionada

Se supone que las sesiones extraordinarias del Congreso durarán hasta el sábado 28 de febrero, un día antes de que inicie el período que marca la Constitución, el 1o de marzo.

El objetivo del Gobierno sigue firme en cuanto a la aprobación de la Reforma Laboral antes del primer día de marzo.

Mientras tanto, este jueves se vivieron momentos de tensión adentro y afuera del Congreso de la Nación: en la calle, Prefectura avanzaba sobre manifestantes que intentaban derribar vallas; en el recinto, los diputados le entregaban cadenas al titular de la Cámara, Martín Menem, como un acto de protesta simbólica al proyecto del Gobierno.