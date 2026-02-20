La contundente reacción de Moria Casán contra Cinthia Fernández tras el explosivo posteo: "Si viene..."

Además, dejó otra frase polémica al referirse a las condiciones para su eventual regreso: “Yo mañana exijo una cosa, nada más una cosa, que venga desparasitada contra bichos, contra garrapatas y contra mosquitos”. A lo que la conductora aclaró: “Ósea la seguimos tratando de Chihuahua, claro”.

La charla siguió subiendo de temperatura cuando Yanina le consultó si le molestaba Roberto Castillo, la actual pareja de Cinthia, a lo que Moria, verborrágica, continuó con sus críticas: “y sin el bragueta que le diga cosas en el oido que la vuelven loca”, haciendo alusión a otra "condición" para sentarse a panelear y recalcó: "Pero si tenés una persona que le indica lo que tiene que decir por teléfono mientras en el programa a mí me rompe la pelota, si quiere que te diga que trabaje con su impronta, no trabaja con su impronta ella”.

Y cerró con una frase punzante: “La jurisprudencia no le estaría sirviendo”.