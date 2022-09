Marcelo Longobardi dijo por qué no irá a los Martín Fierro

https://twitter.com/C5N/status/1575550064331661312 Marcelo Longobardi dijo que no asistirá a los Martín Fierro de la Radio y reveló fuertes detalles sobre su salida de la radio.



Tras dejar Radio Mitre el periodista se puso al frente de "Longobardi por CNN Radio", y en ese espacio contó esta mañana las razones de su ausencia en los Martín Fierro de Radio.

Un día antes Longobardi había hecho un paralelismo entre sus nominaciones actuales y las de otros años, cuando le pasó de ganar una estatuilla por un programa en una radio donde ya no trabajaba.

"Es obvio que yo interrumpí mi relación con Radio Mitre el año pasado y resulta que tengo ahora dos nominaciones sobre las cuales estoy, por supuesto, muy agradecido con APTRA, y muy honrado, pero tengo unas cuantas cosas que decir al respecto, respecto de por qué no me parece apropiado que yo acepte esas nominaciones y eventualmente esas distinciones. Y eso tiene que ver con muchas cosas que yo conté en su momento respecto de mi salida de Radio Mitre y algunas cosas que no conté", sentenció el miércoles pasado.

Este jueves llegó la explicación completa.