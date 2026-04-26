Los actores de "El diablo viste a la moda" que son familia y quizás no sabías

Embed - Entertainment Tonight on Instagram: "Stanley Tucci could not have predicted twenty years ago that ‘The Devil Wears Prada’ would get a sequel… or that Emily Blunt would become his sister-in-law. " View this post on Instagram

El camino para que estos dos actores se volvieran familia comenzó en 2010. Stanley conoció a Felicity Blunt, hermana de Emily y agente literaria, justamente en la boda de la actriz con el actor John Krasinski. La conexión fue inmediata y, apenas dos años después de aquel encuentro, Stanley y Felicity estaban celebrando su propio matrimonio.

Para Tucci, esta unión significó un nuevo comienzo después de atravesar un momento durísimo. El actor había estado casado previamente con Katy Tucci, quien falleció de cáncer de mama en 2009. De ese primer matrimonio nacieron los gemelos Isabel y Nicolo, que hoy tienen 26 años, y su hija Camilla, de 24.

Aunque Felicity no fue su primera esposa, su llegada representó un capítulo vital en la vida del actor. Actualmente, la pareja comparte dos hijos más: Matteo, que nació en 2015, y Emilia, que llegó en 2018.

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Este trasfondo personal le da una capa de calidez inédita a la secuela de "El diablo viste a la moda". Los espectadores ya no solo verán a dos grandes intérpretes desplegar su talento frente a cámara, sino que serán testigos del reencuentro de dos personas que, con el correr de los años, terminaron sentándose a la misma mesa en las fiestas familiares. Con Emily Blunt a sus 43 años y Stanley Tucci consolidado como una figura central en su entorno, el regreso a la redacción de la revista Runway promete ser más emotivo que nunca.