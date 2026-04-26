Los actores de "El diablo viste a la moda" que son familia y quizás no sabías
Con el estreno de la secuela de "El diablo viste a la moda", resurgió el interés por una historia familiar que rodea a esta película. Los detalles.
El mundo del cine y las pasarelas está convulsionando con una noticia que muchos esperaban: la confirmación de la secuela de "El diablo viste a la moda". Lo que hace que este regreso sea verdaderamente especial es que contará con su formación estelar completa. El cuarteto icónico integrado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci ya empezó a dejarse ver en distintas alfombras rojas y premieres, anticipando que el despliegue de vestuario estará a la altura de la leyenda.
Sin embargo, mientras los flashes se concentran en los atuendos, surgió un detalle de la vida privada que dejó a más de uno con la boca abierta. Se trata de la conexión íntima entre dos de los personajes más queridos de la trama, cuya química traspasó la pantalla de una forma que nadie hubiese imaginado hace dos décadas.
Nigel y Emily: de compañeros de oficina a parientes en la vida real
En la historia original, los personajes de Nigel (interpretado por Stanley Tucci) y Emily (Emily Blunt) fueron fundamentales para el crecimiento de Andy Sachs. Su humor ácido y su estilo implacable le dieron a la película ese encanto único que la convirtió en un clásico. Pero lo que pocos saben es que, en estos 20 años que pasaron desde el estreno, la realidad superó a la ficción.
Hoy en día, Stanley Tucci es el cuñado de Emily Blunt. En una reciente entrevista con Entertainment Tonight durante la presentación de la película en Nueva York, el actor de 65 años reflexionó sobre cómo el paso del tiempo transformó su relación con su colega. Al ser consultado sobre qué era lo que más nostalgia le generaba en este reencuentro, Tucci no dudó en señalar su vínculo con la actriz: "Supongo que estar con Emily, porque ella solo tenía 22 años la primera vez y ahora mis hijos más grandes tienen 24 y 26 y ella es su tía, así que, eso".
El camino para que estos dos actores se volvieran familia comenzó en 2010. Stanley conoció a Felicity Blunt, hermana de Emily y agente literaria, justamente en la boda de la actriz con el actor John Krasinski. La conexión fue inmediata y, apenas dos años después de aquel encuentro, Stanley y Felicity estaban celebrando su propio matrimonio.
Para Tucci, esta unión significó un nuevo comienzo después de atravesar un momento durísimo. El actor había estado casado previamente con Katy Tucci, quien falleció de cáncer de mama en 2009. De ese primer matrimonio nacieron los gemelos Isabel y Nicolo, que hoy tienen 26 años, y su hija Camilla, de 24.
Aunque Felicity no fue su primera esposa, su llegada representó un capítulo vital en la vida del actor. Actualmente, la pareja comparte dos hijos más: Matteo, que nació en 2015, y Emilia, que llegó en 2018.
Este trasfondo personal le da una capa de calidez inédita a la secuela de "El diablo viste a la moda". Los espectadores ya no solo verán a dos grandes intérpretes desplegar su talento frente a cámara, sino que serán testigos del reencuentro de dos personas que, con el correr de los años, terminaron sentándose a la misma mesa en las fiestas familiares. Con Emily Blunt a sus 43 años y Stanley Tucci consolidado como una figura central en su entorno, el regreso a la redacción de la revista Runway promete ser más emotivo que nunca.
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