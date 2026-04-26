Murió Adolfo Aristarain, emblemático director argentino

El cine iberoamericano está de luto tras la partida de Adolfo Aristarain, quien falleció en Buenos Aires a los 82 años. Con su muerte, desaparece uno de los cineastas más lúcidos y contundentes de la pantalla en español, dejando un vacío inmenso en una cinematografía que supo retratar con una ética y una narrativa inconfundibles.