Murió Adolfo Aristarain, emblemático director argentino
El emblemático cineasta falleció a los 82 años. La triste noticia la confirmó la Academia de Cine español.
El cine iberoamericano está de luto tras la partida de Adolfo Aristarain, quien falleció en Buenos Aires a los 82 años. Con su muerte, desaparece uno de los cineastas más lúcidos y contundentes de la pantalla en español, dejando un vacío inmenso en una cinematografía que supo retratar con una ética y una narrativa inconfundibles.
Su fallecimiento ocurre poco después de recibir un reconocimiento histórico: la Medalla de Oro 2024, otorgada por la Academia de Cine. Este galardón lo distinguió como una pieza clave en la historia del séptimo arte, convirtiéndolo además en el primer director argentino en recibir tan alta distinción por su labor en la industria de habla hispana.
Quién fue Adolfo Aristarain
Nacido en 1943 en el emblemático barrio de Parque Chas, Aristarain construyó una filmografía que es, hoy en día, material de consulta obligatorio para entender la identidad del cine nacional y su conexión con España.
A lo largo de su trayectoria, su talento fue validado por los premios más prestigiosos del sector:
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Goya a la Mejor Película Iberoamericana: Por su inolvidable obra Un lugar en el mundo.
Goya al Mejor Guion Adaptado: Por la profundidad de Lugares comunes.
La Academia justificó su reciente homenaje destacando su "contribución decisiva" y su capacidad para crear historias universales desde una mirada profundamente argentina. Con títulos que ya son clásicos, Aristarain se despide no solo como un director premiado, sino como un narrador fundamental que supo filmar la dignidad y la resistencia como pocos.
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