Myke Towers hizo vibrar Tecnópolis con un show demoledor y un hit tras otro
El artista puertorriqueño se presentó ante miles de fans en Buenos Aires con un recital cargado de energía, momentos íntimos y un repaso toda su carrera.
La noche del sábado en Tecnópolis tuvo un solo protagonista: Myke Towers. Con una puesta imponente y una conexión constante con el público, el artista urbano desplegó un show contundente que combinó hits, canciones nuevas y un ida y vuelta permanente con sus fans argentinos.
Con una intro potente, el puertorriqueño marcó el pulso del recital y no tardó en encender a la multitud con temas como “LALA” y “Girl”, que fueron coreados de punta a punta. Entre canción y canción, se tomó momentos para interactuar: preguntó por “las mujeres que le gustan el verdadero LALA” y generó una respuesta inmediata del público, que se mantuvo activo durante toda la noche.
Uno de los momentos más celebrados llegó cuando bajó del escenario para acercarse a sus fans durante “Almas Gemelas”, en un gesto que reforzó la cercanía que mantuvo a lo largo de todo el show. También hubo lugar para hablar de relaciones, soltería y experiencias personales antes de interpretar temas como “Pareja del Año” y “Relación Rota”, mostrando su faceta más emocional.
El recital tuvo varios bloques bien marcados. En uno de ellos, Towers invitó a levantar los teléfonos y encender las luces, generando una postal impactante en medio de canciones como “Diosa” y “Mi Niña”. Más adelante, el show viró hacia un costado más trapero, con una seguidilla intensa que incluyó fragmentos de temas como “Jugador Franquicia” y “Joven Leyenda”, donde el público respondió con pogos y energía desbordante.
El artista también se dio el lujo de subir a un fanático al escenario, desatando uno de los momentos más espontáneos de la noche antes de continuar con “Si la calle me llama” y “Jóvenes Millonarios”. La recta final fue una verdadera catarata de hits: “Ella No Es Tuya”, “La Nota”, “Jeepeta” y “Fiel” hicieron explotar Tecnópolis, consolidando un cierre a pura fiesta.
Para el tramo final, Myke apostó a un tono más relajado pero igual de coreado, con “La Playa”, “La Curiosidad” y “Playa del Inglés”, dejando a la audiencia con la sensación de haber vivido un show completo, versátil y cargado de momentos memorables.
Con una lista de temas extensa y un dominio total del escenario, Myke Towers confirmó por qué es una de las figuras más fuertes de la escena urbana actual, en una noche donde Buenos Aires se rindió a sus pies.
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