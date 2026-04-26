Myke Towers hizo vibrar Tecnópolis con un show demoledor y un hit tras otro

Para el tramo final, Myke apostó a un tono más relajado pero igual de coreado, con “La Playa”, “La Curiosidad” y “Playa del Inglés”, dejando a la audiencia con la sensación de haber vivido un show completo, versátil y cargado de momentos memorables.

Con una lista de temas extensa y un dominio total del escenario, Myke Towers confirmó por qué es una de las figuras más fuertes de la escena urbana actual, en una noche donde Buenos Aires se rindió a sus pies.