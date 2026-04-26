Por qué hoy domingo no hay gala de Gran Hermano Generación Dorada
Una modificación en la grilla de Telefe altera uno de los momentos más esperados de la semana y hay enojo en el públco.
La casa de Gran Hermano atraviesa horas decisivas, con los participantes cada vez más tensos ante la inminente definición del público. Las estrategias comienzan a aflorar, las alianzas se ponen a prueba y el clima se vuelve más espeso a medida que se acerca el momento clave.
En esta ocasión, la placa de nominados mantiene en vilo tanto a los jugadores como a los seguidores del reality. Sol, Brian, Yipio, Zunino y Danelik son quienes quedaron expuestos y esperan conocer cuál de ellos deberá abandonar la competencia, por decisión de la gente.
Mientras tanto, dentro de la casa crecen la incertidumbre y las especulaciones. Cada conversación puede ser determinante y cada movimiento, analizado al detalle, en una instancia donde cualquier error puede costar caro.
Por qué no hay Gran Hermano este domingo y cuándo será la eliminación
A diferencia de lo habitual, este domingo no habrá gala ni emisión de Gran Hermano. La razón responde a un cambio en la programación de Telefe, que estará a cargo de la transmisión de los Martín Fierro de la Moda.
Debido a este evento especial, el reality conducido por Santiago del Moro no saldrá al aire y la definición de la placa se postergará, lo que generó un gran malestar en la audiencia, que ya demostró en otras oportunidades su enojo por estos cambios en la grilla.
De esta manera, Gran Hermano retomará su emisión normal el lunes a partir de las 22:15, momento en el que se llevará a cabo la esperada gala de eliminación, en lo que promete ser una noche cargada de tensión.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de eliminación de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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