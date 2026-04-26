Por qué hoy domingo no hay gala de Gran Hermano Generación Dorada

Debido a este evento especial, el reality conducido por Santiago del Moro no saldrá al aire y la definición de la placa se postergará, lo que generó un gran malestar en la audiencia, que ya demostró en otras oportunidades su enojo por estos cambios en la grilla.

De esta manera, Gran Hermano retomará su emisión normal el lunes a partir de las 22:15, momento en el que se llevará a cabo la esperada gala de eliminación, en lo que promete ser una noche cargada de tensión.

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.