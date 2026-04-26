A qué hora empiezan los Martín Fierro de la Moda
Figuras destacadas, una alfombra roja imponente y una transmisión especial de Telefe marcarán uno de los eventos más esperados del año.
Este domingo, Telefe pondrá al aire una nueva edición de los Premios Martín Fierro de la Moda, el tradicional reconocimiento que otorga la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina a lo más destacado de la industria fashion en el país durante 2025.
La velada comenzará a las 21 con una alfombra roja que promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada. Allí desfilarán diseñadores, modelos y celebridades con apuestas de alto impacto, bajo la conducción de Leandro Leunis y Zaira Nara.
Luego será el turno de la ceremonia principal, que contará con la presencia de dos referentes indiscutidos del estilo: Valeria Mazza y Iván de Pineda, quienes estarán a cargo de conducir la entrega de premios y presentar cada una de las categorías.
Por su parte, Streams Telefe ofrecerá una cobertura paralela en vivo a través de YouTube desde las 20:30. Fefe Bongiorno y Fede Popgold reaccionarán a lo que ocurra tanto en la alfombra roja como en la ceremonia, mientras que Lucila Villar estará en el lugar mostrando los looks y dialogando con las figuras. También se sumará como invitada Cami Mayan.
Con la presencia de más de 300 invitados, el evento reunirá a las personalidades más influyentes del mundo de la moda en los estudios del canal. Se espera una noche cargada de glamour, creatividad y tendencias, que buscará destacar lo mejor del diseño y el estilo a nivel nacional.
Los nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA SEMANAL
- MIRTHA LEGRAND (LA NOCHE DE MIRTHA)
- JUANA VIALE (ALMORZANDO CON JUANA)
- TETÉ COUSTAROT (ARGENTINA DE PELÍCULA)
- JOSEFINA “CHINA” ANSA (LADO V)
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA DIARIO
- VERO LOZANO (CORTÁ POR LOZANO)
- YANINA LATORRE (SQP)
- MARIANA FABBIANI (DDM)
- FLOR DE LA V (LOS PROFESIONALES)
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN MASCULINA
- MARIO PERGOLINI (OTRO DÍA PERDIDO)
- IVÁN DE PINEDA (PASAPALABRA)
- HÉCTOR MAUGERI (+CARAS)
- ÁNGEL DE BRITO (LAM)
- MARIANO IÚDICA (POLÉMICA EN EL BAR)
- MEJOR ESTILO PANELISTA FEMENINA
- SOL PÉREZ (GRAN HERMANO)
- CAROLINA MOLINARI (PURO SHOW)
- ANALÍA FRANCHÍN (A LA BARBAROSSA)
MEJOR ESTILO PANELISTA MASCULINO
- HERNÁN DRAGO (LOS 8 ESCALONES)
- FABIÁN PAZ (DDM)
- LIZARDO PONCE (SQP)
- GASTÓN TREZEGUET (GRAN HERMANO)
ACTRIZ CON MEJOR ESTILO EN FICCIÓN
- GRISELDA SICILIANI (ENVIDIOSA)
- MONNA ANTONÓPULOS (MENEM)
- JULIETA ZYLBERBERG (YIYA)
- BÁRBARA LOMBARDO (ENVIDIOSA)
ACTOR CON MEJOR ESTILO EN FICCIÓN
- BENJAMÍN VICUÑA (CORAZÓN DELATOR)
- FRANCO MASINI (EL RETORNO)
- LEONARDO SBARAGLIA (MENEM)
MEJOR ESTILO FEMENINO EN BIG SHOW
- LALI ESPÓSITO (LA VOZ ARGENTINA)
- SOFÍA GONET (MASTERCHEF CELEBRITY)
- WANDA NARA (MASTERCHEF CELEBRITY)
- CAROLINA PAMPITA ARDOHAÍN (LOS 8 ESCALONES)
MEJOR ESTILO MASCULINO EN BIG SHOW
- ALE SERGI (LA VOZ ARGENTINA)
- NICO OCCHIATO (LA VOZ ARGENTINA)
- LUCK RA (LA VOZ ARGENTINA)
MEJOR DISEÑADOR/A MODA FEMENINA
- JAVIER SAIACH
- EVANGELINA BOMPAROLA
- MARCELO SENRA
- JUAN HERNÁNDEZ DAELS
MEJOR DISEÑADOR MODA MASCULINA
- MATÍAS CARBONE
- NICOLÁS ZAFFORA
- SEBASTIÁN RAIMONDI
MEJOR MAQUILLADOR/A
- MABBY AUTINO
- VERO LUNA
- GERVASIO LARRIVEY
MEJOR PELUQUERO
- MAX JARA
- MAURO MAX DE BRITO
- FACU DÍAZ (NICHE STUDIO)
- CRISTIAN REY
MEJOR ESTILISTA
- MARIANA GARCÍA NAVARRO – NACHO GARCÍA ROCHA (LOS GARCÍA)
- ROMINA GIANGRECO
- CELINA LATTANZIO (NEGRA NEGRA)
MEJOR INFLUENCER DE MODA
- ZAIRA NARA
- STEPHANIE DEMNER
- ZUZU CODEU
MEJOR ESTILO FEMENINO EN STREAMING
- MOMI GIARDINA (TELEFE – LUZU)
- EVELYN BOTTO (OLGA)
- FLOR JAZMÍN PEÑA (LUZU)
- NATI JOTA (TELFE – OLGA)
MEJOR ESTILO MASCULINO EN STREAMING
- SANTI TALLEDO (TELEFE – LUZU)
- GREGO ROSSELLO (TELEFE)
- FER DENTE (OLGA)
- NACHO ELIZALDE (OLGA)
MEJOR ESTILO EN REDES
- CAROLINA PAMPITA ARDOHAÍN
- VALENTINA ZENERE
- MARTITA FORT
- TEFI RUSSO
NUEVO TALENTO DE LA MODA
- VALENTINA SCHUCHNER
- LUZ BALLESTEROS
- ANUSHKA ELLIOT
Temas
Dejá tu comentario