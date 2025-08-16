Los cambios en la programación de Telefe: ¿dan hoy sábado La Voz Argentina?
El canal de las pelotas tuvo una semana particular, con algunas modificaciones en su grilla que afectaron al exitoso reality de canto.
En medio de algunos cambios de programación y de grilla que manifiesta Telefe, La Voz Argentina 2025 ha entrado de lleno en la emocionante fase de los "Knockouts", marcando la tercera etapa del certamen.
Las modificaciones que padecieron los fans, y hasta generó algunas dudas, incluyó un jueves sin emisión, con el regreso el viernes con más minutos, aunque sin aire este sábado.
El pasado domingo, con el cierre de las "Batallas", los jurados tuvieron la tarea de equilibrar la cantidad de participantes en sus equipos. La única excepción fue Lali Espósito, quien optó por un "robo" adicional al permitido. Esto implica que, en esta nueva etapa, la artista deberá eliminar a un concursante extra en comparación con sus colegas, lo que añade un elemento de tensión estratégico a su equipo.
La fase de los "Knockouts" mantendrá un formato similar a las "Batallas", pero con una diferencia clave: los participantes de un mismo equipo interpretarán dos canciones distintas para definir quién continúa en la competencia, en lugar de cantar el mismo tema. Esta variación promete añadir más dinamismo a los duelos.
Los cambios de Telefe con La Voz Argentina
La expectativa por esta nueva etapa del reality es alta, reflejada en las excelentes cifras de rating que el programa ha mantenido. Pese al malestar generado entre los seguidores por la suspensión del jueves, los fans pudieron reencontrarse con La Voz Argentina este viernes, ya que la emisión regresó a su horario habitual, aunque con un leve cambio de horario.
En este marco, debido al éxito continuo, Telefe ya había ajustado su programación semanas atrás para sumar el viernes como día de emisión del programa conducido por Nico Occhiato, que inicialmente iba de domingo a jueves. La única particularidad es que, mientras el resto de las emisiones son a las 21:45 horas, la del viernes se adelanta 15 minutos, comenzando a las 21:30 horas.
En tanto, y pese a esta serie de cambios, el reality de canto no sale este sábado. En su horario habitual estará Pasapalabra.
