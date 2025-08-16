Los cambios en la programación de Telefe: ¿dan hoy sábado La Voz Argentina?

Los cambios de Telefe con La Voz Argentina

La expectativa por esta nueva etapa del reality es alta, reflejada en las excelentes cifras de rating que el programa ha mantenido. Pese al malestar generado entre los seguidores por la suspensión del jueves, los fans pudieron reencontrarse con La Voz Argentina este viernes, ya que la emisión regresó a su horario habitual, aunque con un leve cambio de horario.

En este marco, debido al éxito continuo, Telefe ya había ajustado su programación semanas atrás para sumar el viernes como día de emisión del programa conducido por Nico Occhiato, que inicialmente iba de domingo a jueves. La única particularidad es que, mientras el resto de las emisiones son a las 21:45 horas, la del viernes se adelanta 15 minutos, comenzando a las 21:30 horas.

En tanto, y pese a esta serie de cambios, el reality de canto no sale este sábado. En su horario habitual estará Pasapalabra.