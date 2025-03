Los estrenos de Max que no te podes perder en la primera semana de abril

Sinopsis: La serie LA CHICA QUE LIMPIA regresa para una cuarta temporada llena de acción, con los personajes queridos de la serie en situaciones cada vez más cambiantes y peligrosas. Después de tres temporadas siendo un peón atrapado entre el FBI y el mundo del crimen organizado, Thony (Élodie Yung) toma la audaz decisión de hacerse cargo de su propio destino, cambiando su uniforme de limpiadora por el de interna quirúrgica en un pequeño hospital comunitario. El regreso de Thony a la carrera médica que sacrificó por su hijo, Luca (Khalen Roman Sanchez), abre un nuevo camino hacia la ciudadanía para ambos. Pero para que esto suceda, debe continuar su servicio al cartel, no como limpiadora, sino como la nueva doctora de la mafia, acercándola cada vez más a Jorge (Santiago Cabrera), el nuevo líder melancólico del cartel. Bajo la atenta mirada del brusco pero apuesto jefe de residentes del hospital, Thony se debate entre dos mundos hasta que inevitablemente chocan entre sí.

PADDINGTON: AVENTURA EN LA SELVA | Estreno: 4 de abril

- Película | Del Cine a Max -

Sinopsis: Paddington regresa a Perú para visitar a su querida tía Lucy, quien ahora vive en el Hogar para Osos Jubilados. Acompañado por la familia Brown, una emocionante aventura comienza cuando un misterio los lleva a un viaje inesperado.

BEN 10: DESTRUCCIÓN ALIENÍGENA | Estreno: 4 de abril

-Película -

Sinopsis: Ben Tennyson, de diez años, finalmente ha regresado de sus vacaciones de verano, ¡y su vida es un desastre! Humillado por su profesor, acosado por matones, castigado por sus padres y con un Omnitrix defectuoso que hace desaparecer su tarea, Ben no duda en aceptar la oportunidad de escapar a un programa de entrenamiento de Inmersión Total Alienígena en el otro extremo de la galaxia. Lo que Ben no sabe es que "inmersión total" significa que nunca podrá volver a ser humano. Tras estrellarse de regreso en la Tierra y atrapado en sus formas alienígenas, Ben se convierte en el objetivo de un nuevo y peligroso enemigo, Retaliator, desatando una batalla intergaláctica donde nada es lo que parece.

EPISODIOS FINALES

BATEAU MOUCHE: EL NAUFRAGIO DE LA JUSTICIA | Episodio final el 1 de abril

CULIACANAZO: HEREDEROS DEL NARCO | Episodio final el 3 de abril

EFECTOS COLATERALES (Adult Swim) | Final de Temporada el 1 de abril

HERMANOS A LA OBRA: AMO MI HOGAR | Final de temporada el 2 de abril

NUEVOS EPISODIOS

- Series -

THE PITT (HBO Original) | Un nuevo episodio cada jueves

THE WHITE LOUTS (HBO Original) | Un nuevo episodio cada domingo

THE RIGHTEOUS GEMSTONES, TEMPORADA 4 (HBO Original) | Un nuevo episodio cada domingo

CÓYOTL: HÉROE Y BESTIA | Un nuevo episodio cada jueves

MATCHES, TEMPORADA 3 | Un nuevo episodio cada miércoles

CUANDO NADIE NOS VE | Un nuevo episodio cada viernes

LA RABINA | Un nuevo episodio cada viernes

- Docuseries -

CELTICS CITY | Un nuevo episodio cada lunes

DEMONIOS DE HOLLYWOOD | Un nuevo episodio cada lunes

- Novelas -

REYES, TEMPORADA 6 | 5 nuevos episodios cada lunes

LA PROMESA, TEMPORADA 3 | 15 nuevos episodios cada lunes

- Realities -

LA FAMILIA PAUL (Max Original) | Un nuevo episodio cada jueves

FIEBRE DEL ORO, TEMPORADA 15 | Un nuevo episodio cada viernes

ED STAFFORD: CAMPAMENTO SALVAJE | Un nuevo episodio cada lunes

TODO EN 90 DÍAS: ¿FELICES PARA SIEMPRE?, TEMPORADA 8 | Un nuevo episodio cada domingo

LA VIDA DESPUÉS DE PRISIÓN, TEMPORADA 6 | Un nuevo episodio cada lunes

ANIMACIÓN ADULTA

YOLO: SOLO SE VIVE UNA VEZ, TEMPORADA 3 (Adult Swim) | Un nuevo episodio cada lunes

OH MY GOD… YES! UNA SERIE DE CIRCUNSTANCIAS EXTREMADAMENTE COMUNES | Un nuevo episodio cada lunes

LATE NIGHT SHOWS

REAL TIME WITH BILL MAHER, TEMPORADA 23 | Un nuevo episodio cada viernes

LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER, TEMPORADA 12 | Un nuevo episodio cada viernes