Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado anunciaron dos shows en La Plata y cuándo arranca la preventa
La banda vuelve a tener contacto con su público y tocará el 16 y 17 de abril de 2027 en el Estadio Único; el jueves 3 de diciembre a las 15 se abre la preventa con descuento.
Se acabó la espera. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado anunciaron dos presentaciones en vivo en La Plata para abril de 2027, junto con el cronograma de su primera preventa de entradas con descuento y los puntos de venta habilitados.
Las funciones se realizarán el viernes 16 y el sábado 17 de abril de 2027 en el Estadio Único Diego Armando Maradona, mientras que la primera etapa de entradas promocionales comenzará el jueves 3 de diciembre a las 15:00 y se mantendrá disponible hasta agotar stock.
Fechas, sede y cómo funciona la primera preventa
Los dos recitales confirmados tendrán lugar en el Estadio Único de La Plata – Diego Armando Maradona los días 16 y 17 de abril de 2027.
La primera preventa con descuento arrancará el jueves 3 de diciembre a las 15:00 a través de TuEntrada y en los puntos de venta físicos —donde se comercializan sin costo de servicio—, con cupo limitado hasta agotar stock.
Dónde comprar entradas sin costo de servicio
Además de la venta online por TuEntrada, las entradas de esta preventa podrán adquirirse sin costo de servicio en locales habilitados en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y distintas ciudades del interior del país:
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El Templo de Momo (CABA)
MaxiD10sko (CABA)
Groove (CABA)
Rivadavia Rock (CABA)
Hot Rocks (CABA)
Locuras (Morón)
El Búho (San Justo)
La Estaka (Quilmes)
El Sabbath (Don Torcuato)
El Mejor Pancho (San Fernando)
Jason Rock (La Plata)
La Daga (Rosario)
Oktubre (Córdoba)
Santa Fe Rock (Santa Fe)
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