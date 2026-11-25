Durante su discurso, Korovsky también hizo una broma sobre su manejo del inglés y luego continuó en español para agradecer a quienes hicieron posible la serie. Mencionó al elenco, al equipo técnico, a la productora K&S, a Netflix, a sus amigos, a su familia y a su novia, Celeste Cid. Además, se permitió otro comentario con humor sobre el reconocimiento: "Les aviso que este premio no va a hacer que se reduzcan".