Santiago Korovsky ganó el Emmy y dejó una ironía contra el Gobierno: "Somos de Argentina, donde recortan todo"
El creador y protagonista de División Palermo aprovechó su discurso en la ceremonia internacional para hacer referencia al ajuste en el país.
Santiago Korovsky protagonizó uno de los momentos destacados de los Premios Emmy Internacionales 2026. Después de que División Palermo se consagrara como Mejor Comedia por su segunda temporada, el actor y director aprovechó el escenario para lanzar un comentario irónico sobre los recortes en Argentina.
"Recortar nuestros discursos no es un problema, tenemos algo de experiencia. Somos de la Argentina, donde están recortando todo", expresó en inglés ante el público presente. La frase generó repercusión por su referencia a las políticas de ajuste y a los recortes que atraviesan distintos sectores del país.
La producción de Netflix consiguió así su segundo Emmy Internacional en la categoría de Mejor Comedia. Ya había obtenido la misma distinción en 2024, por su primera temporada, y volvió a imponerse en una ceremonia que reunió a producciones de distintos países.
Durante su discurso, Korovsky también hizo una broma sobre su manejo del inglés y luego continuó en español para agradecer a quienes hicieron posible la serie. Mencionó al elenco, al equipo técnico, a la productora K&S, a Netflix, a sus amigos, a su familia y a su novia, Celeste Cid. Además, se permitió otro comentario con humor sobre el reconocimiento: "Les aviso que este premio no va a hacer que se reduzcan".
Sin embargo, el creador de División Palermo también aprovechó la ocasión para plantear una reflexión sobre uno de los temas centrales de la ficción: la inclusión. "Empezamos la serie riéndonos de la gente que usaba la inclusión como una herramienta de marketing. Ahora ni siquiera les importa. El bullying vende mejor", sostuvo.
En esa misma línea, Korovsky reconoció que nunca imaginó que llegaría a extrañar ese tipo de estrategias de marketing, aunque remarcó que las tendencias cambian y que la comedia siempre encuentra motivos para hacer humor sobre las contradicciones de la sociedad.
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