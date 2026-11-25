El conductor también se refirió a la decisión de hacer pública la historia de amor y reconoció que fue algo que conversaron entre los dos. "Justamente hoy en la mañana hablamos de eso. Cuando blanqueás y subís una foto, en cualquier momento cae la cámara", contó sobre la exposición que implica estar en pareja con una figura de su popularidad. Sin embargo, aseguró que no hubo una estrategia detrás de la publicación y que simplemente sintieron que era el momento de mostrarse juntos con naturalidad.