Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Ágata Lescano y reveló la reacción de sus hijas: "La conozco hace..."
El conductor habló de su nueva relación, explicó por qué decidieron mostrarse juntos y contó la divertida broma que le hicieron Micaela y Candelaria.
Marcelo Tinelli atraviesa un nuevo capítulo sentimental y decidió dejar de lado el bajo perfil para mostrarse enamorado de Ágata Lescano. Después de hacer pública la relación en las redes sociales, el conductor habló sobre el comienzo del romance, explicó por qué eligieron blanquearlo y reveló cómo reaccionaron sus hijas, Micaela y Candelaria, al conocer a su nueva novia.
En una entrevista con Puro Show, el ciclo de El Trece, Tinelli se mostró entusiasmado con esta nueva etapa y contó que conoce a la personal trainer desde hace bastante tiempo, aunque el acercamiento sentimental se produjo recientemente. "Salimos hace muy poco, pero la conozco hace mucho", explicó. Además, recordó que habían coincidido en distintas oportunidades, incluso en Uruguay, pero que nunca había surgido la posibilidad de comenzar una relación.
El conductor también se refirió a la decisión de hacer pública la historia de amor y reconoció que fue algo que conversaron entre los dos. "Justamente hoy en la mañana hablamos de eso. Cuando blanqueás y subís una foto, en cualquier momento cae la cámara", contó sobre la exposición que implica estar en pareja con una figura de su popularidad. Sin embargo, aseguró que no hubo una estrategia detrás de la publicación y que simplemente sintieron que era el momento de mostrarse juntos con naturalidad.
La divertida reacción de Micaela y Candelaria Tinelli al romance de su papá
Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Marcelo habló de la reacción de sus hijas frente a su nueva relación. Micaela y Candelaria ya tuvieron la oportunidad de conocer a Ágata y, según contó el conductor, el vínculo entre ellas es muy bueno. Sin embargo, ambas aprovecharon la situación para gastarlo por su nuevo enamoramiento.
Cuando le comentaron que sus hijas habían definido a la personal trainer como una mujer "muy amorosa", Tinelli respondió entre risas: "Sí, me asesinaron a mí, me hicieron un percha". Más allá de las bromas, se encargó de remarcar que la integración familiar marcha de la mejor manera: "La adoran, tienen muy buena relación, las veces que se han visto con todos los chicos han tenido una muy buena relación".
El conductor también dejó en claro que prefiere disfrutar el presente antes que hacer planes a largo plazo. "Yo me imagino el presente. Estamos en un muy lindo momento disfrutando esto", sostuvo. De esa manera, evitó anticipar qué puede suceder con la relación, aunque no ocultó la ilusión que le genera este nuevo vínculo.
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