Los ganadores de C5N en los Martín Fierro de Cable 2026: qué dijeron al recibir sus premios

Rosario Ayerdi (Labor Periodística Femenina por Argenzuela): Al recibir el premio, agradeció a sus compañeros de equipo y de C5N, tanto delante como detrás de cámara, y destacó a Jorge Rial: "Hago lo que me gusta en el lugar que me gusta. La tengo bastante fácil, laburo con el número uno de la televisión". Además, puso en valor el vínculo con la audiencia al recordar lo que le dicen los televidentes en la calle: "Ustedes son la voz nuestra, a nosotros no nos escucha nadie. Ustedes son esa voz".

Alejandro Moreyra (Cronista / Movilero): Tras bromear con el peso de la estatuilla ("Un kilo seiscientos, ahora sé cuánto pesa") y agradecer a su pareja Sofía, sus padres Graciela y Eduardo, y sus compañeros del canal, lanzó una fuerte advertencia social: "Estamos viendo cada vez más gente rota, ojo con la salud mental de los argentinos". También cuestionó el clima de intolerancia y apuntó contra el discurso oficial: "Quien nos gobierna hace del insulto su matriz discursiva", pidiendo finalmente que "ser buena persona se vuelva a poner de moda".