Los ganadores de C5N en los Martín Fierro de Cable 2026: qué dijeron al recibir sus premios
APTRA galardón este jueves a los periodistas de C5N Rosario Ayerdi, Alejandro Moreyra y Andrés Lerner. Qué dijeron.
C5N celebró una noche de grandes reconocimientos en los Martín Fierro de Cable 2026, al cosechar cuatro importantes estatuillas durante la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en el salón Goldencenter de Parque Norte.
En este marco, el canal de noticias obtuvo tres premios individuales para Rosario Ayerdi, Alejandro Moreyra y Andrés Lerner.
Los galardones individuales destacaron el trabajo periodístico de Ayerdi en Argenzuela, las coberturas callejeras de Moreyra como cronista de la señal y el análisis económico diario de Lerner en Minuto Uno.
Al subir al escenario, los tres comunicadores dejaron emotivos agradecimientos a sus equipos y fuertes reflexiones sobre el rol del periodismo y la actualidad social y económica del país.
Los discursos de los ganadores de C5N en los Martín Fierro de Cable 2026
-
Rosario Ayerdi (Labor Periodística Femenina por Argenzuela): Al recibir el premio, agradeció a sus compañeros de equipo y de C5N, tanto delante como detrás de cámara, y destacó a Jorge Rial: "Hago lo que me gusta en el lugar que me gusta. La tengo bastante fácil, laburo con el número uno de la televisión". Además, puso en valor el vínculo con la audiencia al recordar lo que le dicen los televidentes en la calle: "Ustedes son la voz nuestra, a nosotros no nos escucha nadie. Ustedes son esa voz".
Alejandro Moreyra (Cronista / Movilero): Tras bromear con el peso de la estatuilla ("Un kilo seiscientos, ahora sé cuánto pesa") y agradecer a su pareja Sofía, sus padres Graciela y Eduardo, y sus compañeros del canal, lanzó una fuerte advertencia social: "Estamos viendo cada vez más gente rota, ojo con la salud mental de los argentinos". También cuestionó el clima de intolerancia y apuntó contra el discurso oficial: "Quien nos gobierna hace del insulto su matriz discursiva", pidiendo finalmente que "ser buena persona se vuelva a poner de moda".
Andrés Lerner (Columnista Económico por Minuto Uno): El especialista aprovechó su discurso para plantear una mirada social sobre el rumbo económico del país: "Cuando pensemos en una economía que funciona, pensemos en una economía que funcione para las pymes, para los trabajadores, para los jubilados, para los estudiantes", advirtiendo que, de lo contrario, "no funciona" para esos sectores. Para el cierre, sumó un emotivo guiño futbolero recordando a su padre: "Y como decía mi viejo: que gane Boca, viejo".
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario