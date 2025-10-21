Sofía Gonet culpó a Damián Betular por el fracaso de su plato en MasterChef Celebrity
"La Reinis" mandó al frente al jurado del reality de cocina cuando Donato de Santis le cuestionó la elección de presentación de su plato.
La noche de este lunes, las hornallas de MasterChef Celebrity se encendieron nuevamente, con los participantes buscando demostrar su destreza culinaria. Mientras que algunos lograron destacarse, otros, como Sofía Gonet (conocida como "La Reinis"), generaron desilusión en el jurado con su propuesta.
Durante el proceso de cocción, Damián Betular visitó la estación de la participante para brindarle algunos consejos y sugerencias que ayudaran a que su plato resaltara. No obstante, el resultado final y la presentación de su comida provocaron confusión entre los jurados. La Reinis sirvió una frittata con hongos y jamón crudo, presentada en una sartén.
La controversia se inició cuando Donato De Santis cuestionó abiertamente la vajilla elegida por la influencer: "¿Quién te dio esta idea de servir esto en esta en la sartén, así?".
Sofía Gonet respondió de inmediato, culpando al pastelero por su elección: "Mi amigo Betular. Este plato es obra de Betular".
Ante la risa de los demás participantes, el jurado se defendió enérgicamente de la acusación y buscó aclarar lo sucedido. "No era así. Yo no le cambié el plan. Ella quería hacer una frittata cuando yo pasé", explicó Betular, para luego acotar: “Era una sartén un poquito más grande”, buscando desvincularse del tamaño del recipiente utilizado por Gonet.
Al momento de la degustación, el jurado no quedó conforme con el sabor. Betular señaló un defecto clave en la cocción: “Super cruda la cebolla”.
A pesar de esto, Donato De Santis le dio un visto bueno a la estética: "Estéticamente debo decir que está bien presentado, o sea, conceptualmente estamos bien. La ejecución es simple, le falta entusiasmo al paladar. Tiene que tener ese elemento para que conquiste".
No obstante, el pastelero finalizó su devolución con un regaño punzante, señalando los errores y la lentitud de la participante: “No sé en qué momento achicaste la sartén. No sé en qué momento no pusiste ni el zapallo, ni las hierbas, ni el queso. Aparte una hora para una fritata...”, la retó Betular, dejando en evidencia las múltiples fallas en la preparación del plato.
