Sofía Gonet culpó a Damián Betular por el fracaso de su plato en MasterChef Celebrity

Al momento de la degustación, el jurado no quedó conforme con el sabor. Betular señaló un defecto clave en la cocción: “Super cruda la cebolla”.

A pesar de esto, Donato De Santis le dio un visto bueno a la estética: "Estéticamente debo decir que está bien presentado, o sea, conceptualmente estamos bien. La ejecución es simple, le falta entusiasmo al paladar. Tiene que tener ese elemento para que conquiste".

No obstante, el pastelero finalizó su devolución con un regaño punzante, señalando los errores y la lentitud de la participante: “No sé en qué momento achicaste la sartén. No sé en qué momento no pusiste ni el zapallo, ni las hierbas, ni el queso. Aparte una hora para una fritata...”, la retó Betular, dejando en evidencia las múltiples fallas en la preparación del plato.