Se supo cómo se enteró Valentina Cervantes del supuesto mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández
La conductora de MasterChef Celebrity habría intentado acercarse al jugador de la Selección Argentina y la polémica se desató.
Desde que comenzó MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe, los rumores de mala relación entre algunos famosos comenzaron a circular. Las malas lenguas dicen que Valentina Cervantes y Wanda Nara no estarían teniendo una buena relación, ya que la conductora le habría mandado un pícaro mensaje a Enzo Fernández.
Este lunes, en Sálvese quien pueda, la participante del reality culinario rompió el silencio y habló de este tema. Si bien Valentina desmintió todo lo que se dijo, en el programa de Yanina Latorre dieron todos los detalles de esta situación.
"Me cuenta gente de adentro del canal que ella no se la banca Wanda, habla mal de Wanda porque no se la banca. Es verdad lo que contaron", remarcó la panelista Majo Martino.
Por su parte, Yanina Latorre sumó: "Ella está ahí haciendo su negocio, no es que quiere ser amiga de Wanda", y Martino reforzó la idea: "Aceptó porque le conviene a ella".
En medio del debate, Ximena Capristo también sumó data. "Sí, claro que es verdad. Yo lo que lo que tengo entendido es que Enzo nunca le respondió el mensaje. Directamente fue y se lo mostró a Valu", comentó.
Yanina fue un poco más lejos y reveló cómo se habría enterado Valentina: "Esto fue así: Valu lo contó en una mesa con mujeres de la Selección en la Copa América en Estados Unidos. Lo decimos y lo afirmamos con tanta seguridad, esto es una primicia y una data de Sposato, porque salió de su propia la boca, sentada, con las otras mujeres de los jugadores de fútbol".
Finalmente, Yanina relató cómo habría sido el supuesto mensaje que desató la polémica: "Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito. Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, no sé qué'. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan".
