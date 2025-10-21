Se supo cómo se enteró Valentina Cervantes del supuesto mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández

Yanina fue un poco más lejos y reveló cómo se habría enterado Valentina: "Esto fue así: Valu lo contó en una mesa con mujeres de la Selección en la Copa América en Estados Unidos. Lo decimos y lo afirmamos con tanta seguridad, esto es una primicia y una data de Sposato, porque salió de su propia la boca, sentada, con las otras mujeres de los jugadores de fútbol".

Finalmente, Yanina relató cómo habría sido el supuesto mensaje que desató la polémica: "Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito. Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, no sé qué'. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan".