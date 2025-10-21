Valentina Cervantes rompió el silencio sobre su presunto enfrentamiento con Wanda Nara: qué dijo

cervantes wanda

Los motivos de los rumores

Los rumores sobre una supuesta tensión entre Wanda Nara y Valentina Cervantes surgieron a partir de lo que relató Yanina Latorre en su programa, donde aportó detalles sobre el presunto mensaje que la conductora le habría enviado a Enzo Fernández y sobre el ambiente que se vive durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. Según Latorre, la relación entre ambas no sería del todo buena, lo que alimentó las especulaciones en redes sociales.

El detonante de esta historia habría sido un mensaje directo que Wanda Nara le envió al futbolista de la Selección Argentina durante unas vacaciones. Tal como reveló Santiago Sposato en A la tarde (América TV), la empresaria se habría comunicado con Enzo Fernández a través de redes sociales con un texto que decía: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”. Este detalle bastó para que la noticia se propagara rápidamente y diera lugar a todo tipo de teorías sobre la naturaleza de ese contacto.

Según el mismo periodista, la reacción de Enzo fue clave para calmar la situación. Al regresar de una caminata, habría visto el mensaje y decidió mostrarlo inmediatamente a Valentina Cervantes. Este gesto, aseguró Sposato, habría sido el origen del enojo de Wanda.

La polémica se amplió con la intervención de Ximena Capristo en SQP. “Me dice que Valu sabe que Wanda le escribía a Enzo. No sé la situación y el momento”, explicó la panelista sobre las internas que existirían dentro del programa de Telefe que reunió a ambas.