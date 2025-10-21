Valentina Cervantes rompió el silencio sobre su presunto enfrentamiento con Wanda Nara: qué dijo
La participante de MasterChef dialogó con el cronista del programa de Yanina Latorre y fue contundente.
En los últimos días, Valentina Cervantes se volvió protagonista de una serie de rumores que apuntan a un supuesto conflicto con Wanda Nara y a un enigmático mensaje que la conductora le habría enviado a Enzo Fernández, su pareja. Este lunes, la influencer decidió romper el silencio y aclarar qué hay de cierto detrás de las versiones que circulan.
Durante una entrevista con SQP (América TV), el programa que conduce Yanina Latorre, Valentina Cervantes fue consultada sobre los rumores que señalaban una supuesta tensión con Wanda Nara en el set de MasterChef Celebrity. “No tengo ningún problema con Wanda Nara, nunca me hizo nada a mí”, aclaró la pareja de Enzo Fernández, desmintiendo cualquier tipo de conflicto con la conductora del ciclo culinario.
El cronista del ciclo quiso saber cómo vivía Valu el clima en la cocina y si existía algún enfrentamiento con Wanda Nara. “El que vieron ustedes”, respondió la influencer, quitándole dramatismo al asunto. “No hay ningún problema con Wanda”, insistió Cervantes, quien además marcó distancia de las especulaciones surgidas en redes. “Siempre van a generar eso, pero qué sé yo, lo genera más la gente, porque yo no tengo ningún problema con ella. No me hizo nada a mí”, enfatizó.
Consultada por el supuesto mensaje que la conductora le habría enviado al padre de sus hijos, tema sobre el que habló la conductora de SQP en las últimas horas, Valentina descartó cualquier conocimiento directo. “Sí, lo vi. No, que yo sepa, no he visto ningún mensaje”, manifestó al ser interrogada sobre el rumor.
Por último, al ser consultada sobre cómo se enteró del tema, Valentina mencionó: “Lo vi el otro día, le estaba diciendo recién al chico, me los mandaron los clips, mi familia, porque yo no miro tele en mi casa”. Sobre si habló con pareja al respecto, la influencer aseguró: “No, mirá si lo voy a molestar a Enzo para algo así. Ni le pregunté”.
Los motivos de los rumores
Los rumores sobre una supuesta tensión entre Wanda Nara y Valentina Cervantes surgieron a partir de lo que relató Yanina Latorre en su programa, donde aportó detalles sobre el presunto mensaje que la conductora le habría enviado a Enzo Fernández y sobre el ambiente que se vive durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. Según Latorre, la relación entre ambas no sería del todo buena, lo que alimentó las especulaciones en redes sociales.
El detonante de esta historia habría sido un mensaje directo que Wanda Nara le envió al futbolista de la Selección Argentina durante unas vacaciones. Tal como reveló Santiago Sposato en A la tarde (América TV), la empresaria se habría comunicado con Enzo Fernández a través de redes sociales con un texto que decía: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”. Este detalle bastó para que la noticia se propagara rápidamente y diera lugar a todo tipo de teorías sobre la naturaleza de ese contacto.
Según el mismo periodista, la reacción de Enzo fue clave para calmar la situación. Al regresar de una caminata, habría visto el mensaje y decidió mostrarlo inmediatamente a Valentina Cervantes. Este gesto, aseguró Sposato, habría sido el origen del enojo de Wanda.
La polémica se amplió con la intervención de Ximena Capristo en SQP. “Me dice que Valu sabe que Wanda le escribía a Enzo. No sé la situación y el momento”, explicó la panelista sobre las internas que existirían dentro del programa de Telefe que reunió a ambas.
