La accidental revelación de Juana Repetto sobre su tercer hijo: qué hizo
La actriz protagonizó un descuido en sus redes sociales mientras mostraba los regalos que recibió por el Día de la Madre, y sin querer terminó revelando el nombre del bebé que está esperando.
En las últimas horas, Juana Repetto se volvió tema de conversación por un video que compartió en sus historias, donde mostraba los obsequios que había preparado para sí misma con el objetivo de que sus hijos, Toribio y Belisario, pudieran sorprenderla con algo especial. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto abrió los paquetes frente a cámara y mostró una delicada cadenita con los nombres de sus tres hijos grabados.
Entre risas, la actriz intentó mantener el misterio y comentó: “Tiene los nombres de los cuatro, pero todavía no contamos el nombre del bebulo así que no lo podemos mostrar entero”. Pero el intento fue en vano: en un instante del video, el grabado en el dije quedó visible, y varios usuarios atentos no tardaron en hacer captura.
En cuestión de minutos, las redes se llenaron de comentarios que señalaban lo ocurrido. “Pausé el video y se vio el nombre... ¡Timoteo!”, escribió una seguidora. Otros fueron más discretos: “Vi el nombre del nuevo bebé, pero no diré nada”, “Hola, Timoteo”, replicaron entre risas. Así, sin querer, Juana terminó confirmando el nombre que todavía no había hecho público.
La actriz atraviesa un momento de gran felicidad: espera a su tercer hijo, el segundo junto a Sebastián Graviotto, con quien se reconcilió tras una breve separación. Desde su reencuentro, la pareja decidió agrandar la familia y compartió la noticia del embarazo, que fue celebrada por sus seguidores.
Sin embargo, no todo fueron felicitaciones. Durante el fin de semana, Juana también generó polémica al mostrar una reunión relajada con amigos en su casa. En el video se veía una mesa con gaseosas, snacks y una botella de cerveza, lo que bastó para que muchos usuarios lanzaran críticas.
Fiel a su estilo, Juana se mostró espontánea y comentó: “Esta mesa no se puede ni mostrar. No importa, yo la voy a mostrar porque siempre muestro la realidad de la vida”, dijo entre risas, sin imaginar la repercusión. Algunos interpretaron que estaba consumiendo alcohol durante el embarazo, aunque no había ninguna evidencia de eso.
Días antes, la actriz había hablado abiertamente sobre las incomodidades de la gestación, sobre todo los cambios físicos y la dificultad para vestirse a medida que crece la panza. “Muchas de mis prendas ya no me entran”, había contado con total sinceridad.
Entre críticas, curiosidad y mensajes de cariño, Juana volvió a ser tendencia sin buscarlo: un simple descuido bastó para que las redes terminaran haciendo público lo que ella todavía quería mantener en secreto.
