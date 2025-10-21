La accidental revelación de Juana Repetto sobre su tercer hijo: qué hizo

La actriz atraviesa un momento de gran felicidad: espera a su tercer hijo, el segundo junto a Sebastián Graviotto, con quien se reconcilió tras una breve separación. Desde su reencuentro, la pareja decidió agrandar la familia y compartió la noticia del embarazo, que fue celebrada por sus seguidores.

Sin embargo, no todo fueron felicitaciones. Durante el fin de semana, Juana también generó polémica al mostrar una reunión relajada con amigos en su casa. En el video se veía una mesa con gaseosas, snacks y una botella de cerveza, lo que bastó para que muchos usuarios lanzaran críticas.

Fiel a su estilo, Juana se mostró espontánea y comentó: “Esta mesa no se puede ni mostrar. No importa, yo la voy a mostrar porque siempre muestro la realidad de la vida”, dijo entre risas, sin imaginar la repercusión. Algunos interpretaron que estaba consumiendo alcohol durante el embarazo, aunque no había ninguna evidencia de eso.

Días antes, la actriz había hablado abiertamente sobre las incomodidades de la gestación, sobre todo los cambios físicos y la dificultad para vestirse a medida que crece la panza. “Muchas de mis prendas ya no me entran”, había contado con total sinceridad.

Entre críticas, curiosidad y mensajes de cariño, Juana volvió a ser tendencia sin buscarlo: un simple descuido bastó para que las redes terminaran haciendo público lo que ella todavía quería mantener en secreto.